बहराइच में 15 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

बहराइच: ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए के शावक को मंगलवार देर रात रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है. जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वहीं, पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. कर्तिनियाघाट डीएफओ सुरज कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

बता दें कि जिले में पिछले 9 सितंबर से ही जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है. तेंदुए के अलावा भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है. भेड़ियों के हमले में 4 बच्चों, एक दंपति समेत कुल 6 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल है. इस बीच तेंदुए की आमद भी आबादी वाले इलाकों में देखी जा रही है. कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा में घर में घुसे तेंदुए को 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है.

मंगलवार सुबह जगत राम व उनका परिवार सो रहा था, इसी दौरान अचानक तेंदुआ घर में घुस गया. परिवार को लोगों को पता चला तो सूचना वन विभाग को दी गई. जिसके बाद वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही थी. करीब 15 घंटे बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया जा सका. इस मामले में डीएफओ ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पशु चिकित्सक दीपक वर्मा द्वारा तेंदुए को ट्रैकुलाइज किया गया. जब बेहोश हो गया तो उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया।.