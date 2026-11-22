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अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक: पिंजरे में फंसी मादा तेंदुआ, दो और दिखने से बढ़ी ग्रामीणों की धड़कनें

पिंजरे में फंसी मादा तेंदुआ ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: नगर क्षेत्र के सेनार गांव में लंबे समय से आतंक का पर्याय बनी मादा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई. तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन गांव और आसपास के क्षेत्र में अभी भी दो अन्य तेंदुओं के दिखाई देने की सूचना से लोगों में दहशत बनी हुई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से दोबारा पिंजरा लगाकर अन्य तेंदुओं को भी पकड़ने की मांग की है.

सेनार गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुओं की सक्रियता बनी हुई थी. तेंदुओं के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने और मवेशियों पर हमले करने से ग्रामीण भयभीत थे. ग्रामीणों ने करीब दस दिन पहले वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी. ग्रामीणों की शिकायत और मांग को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया था. इसके बाद विगत रात्रि एक तेंदुआ पिंजरे में फंस गया. सुबह इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी.