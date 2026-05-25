ETV Bharat / state

WATCH: तेंदुआ खट से पिंजरे के अंदर, वन विभाग की ये ट्रिक आई काम

पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के सिंगाही क्षेत्र के अंतर्गत बेलरायां वन रेंज के सिंगहा खुर्द गांव में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के बीच दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की मुस्तैदी और रणनीतिक कार्रवाई के बाद पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए की लगातार गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण खेतों में जाने और देर शाम घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे थे. ऐसे में तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी. ग्रामीणों से मिल रही सूचना के आधार पर संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई और रणनीति के तहत करीब 10 पिंजरे लगाए गए. लगातार प्रयासों के बाद रविवार को वन विभाग को बड़ी सफलता मिली, जब तेंदुआ लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया.