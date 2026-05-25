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WATCH: तेंदुआ खट से पिंजरे के अंदर, वन विभाग की ये ट्रिक आई काम

लखीमपुर खीरी के ग्रामीणों को मिली राहत, वन विभाग ने तैयार की थी खास रणनीति.

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पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 12:22 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले के सिंगाही क्षेत्र के अंतर्गत बेलरायां वन रेंज के सिंगहा खुर्द गांव में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के बीच दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की मुस्तैदी और रणनीतिक कार्रवाई के बाद पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए की लगातार गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण खेतों में जाने और देर शाम घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे थे. ऐसे में तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

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वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी. ग्रामीणों से मिल रही सूचना के आधार पर संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई और रणनीति के तहत करीब 10 पिंजरे लगाए गए. लगातार प्रयासों के बाद रविवार को वन विभाग को बड़ी सफलता मिली, जब तेंदुआ लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया.

ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ दिनों से तेंदुआ गांव के आसपास और खेतों के किनारे दिखाई दे रहा था. इससे लोग भयभीत थे और बच्चों को अकेले बाहर भेजने से परहेज कर रहे थे. पशुपालकों को भी अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी. कई बार तेंदुए के पदचिह्न मिलने से दहशत और बढ़ गई थी.

वन रेंजर भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तेंदुए को सुरक्षित रूप से वन रेंज कार्यालय लाया गया है. उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा. फिलहाल वन विभाग क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है और ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई है.

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