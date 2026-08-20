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बहराइच में पकड़ा गया 9 साल का तेंदुआ, 30 दिन में छठवां रेस्क्यू, वन विभाग की अपील- अकेले खेत में न जाएं

बुधवार रात पिंजरे में तेंदुआ फंसा. तेंदुए के पकड़े जाने से आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

पिंजरे में फंसा तेंदुआ.
पिंजरे में फंसा तेंदुआ. (Photo Credit; Forest Department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST

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बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककराहा रेंज क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. ढोढ़ेपुरवा पचसा बेझा गांव के पास लगाए गए पिंजरे में बुधवार रात करीब एक बजे एक वयस्क नर तेंदुआ सुरक्षित रूप से कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने से आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग के अनुसार, रेस्क्यू किया गया तेंदुआ करीब आठ से नौ वर्ष उम्र का है और उसका वजन लगभग 45 से 50 किलोग्राम है.

तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद पशु चिकित्सक द्वारा उसका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. विभागीय प्रोटोकॉल के अनुसार, तेंदुए के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 30 दिनों में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में यह छठा तेंदुआ रेस्क्यू किया गया है. वर्तमान में घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव के कारण वन्यजीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं.

इसे देखते हुए वन विभाग ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाते हुए हाई अलर्ट जारी किया है. गश्ती टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त कर्मियों को भी लगाया गया है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि खेतों में अकेले न जाएं और चार-पांच लोगों के समूह में ही निकलें. अंधेरा होने या सुबह बहुत जल्दी खेतों की ओर जाने से बचें. बच्चों को भी गांव की सीमा और सुनसान स्थानों पर अकेले न जाने दें.

घनी झाड़ियों और ऊंची घास के आसपास विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि तेंदुआ या किसी अन्य वन्यजीव के दिखाई देने पर भीड़ न लगाएं और उसे पकड़ने या भगाने का प्रयास न करें. तत्काल नजदीकी वन चौकी, वनकर्मी अथवा वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दें. विभाग का कहना है कि मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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