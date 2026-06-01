बाइक के सामने तेंदुए का 10 मिनट तक डेरा, हाईवे से गुजर रहे वाहन ठिठके, फिर...
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 9:11 AM IST
बहराइच: जिले में तेंदुए की चलहकदमी जारी है. कई लोगों की जान लेने वाला तेंदुआ अब सड़क पर मस्ती करता नजर आया है. यह ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक तेंदुआ बाइक के सामने जाकर बैठ गया. इस दौरान हाईवे से गुजर रहे वाहन रुक गए. वहीं, वन विभाग इसे लेकर सतर्क हो गया है और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. यह वीडियो जनपद के कतर्नियाघाट रेंज अंतर्गत बिछिया बजार के समीप बिछिया-सुजौली मार्ग का है. इस रास्ते से गुजर रहा युवक अचानक बीच सड़क पर सामने आए तेंदुए को देखकर ठिठक जाता है. वह घबराहट में बाइक समेत गिर जाता है और जान बचाने के लिए युवक बाइक छोड़कर भाग जाता है. वहीं, तेंदुआ बाइक के सामने आराम से बैठकर शरीर चाटने लगता है. वहीं इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन दूर से तेंदुए को देखकर ठिठक जाते हैं.
वीडियो में दस मिनट तक तेंदुआ आराम से बैठा नजर आ रहा है. इस दौरान यातायात भी बाधित रहा. इस बीच राहगीरों में अफरा-तफरी का माहौल रहा. लोगों को शोर मचाने के बाद तेंदुआ सड़क से हटकर जंगल में चला जिसके बाद मोटरसाइकिल उठाकर युवक वहां से अपने मंजिल की ओर चला गया. तेंदुआ का यह वीडियो लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया.
क्या बोले डीएफओ: डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा लोगो को जागरूक किया जा रहा है. वही आने जाने वाले लोगों से समूह में निकलने की बात कही है. उन्होंने बताया कि बारिश होने के चलते जानवर सूखे स्थान की ओर भी निकल जाते है. इस वजह से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है.