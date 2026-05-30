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तेंदुए का खूनी हमला, पशुशाला की छत तोड़ 70 भेड़ों को मार डाला, कई घायल

"पशुशाला में करीब 150 भेड़ें मौजूद थीं. शुक्रवार रात को करीब 9 से 10 बजे के बीच एक तेंदुआ पशुशाला की छत तोड़कर अंदर घुस गया और भेड़ों पर हमला कर दिया. अचानक मची अफरा-तफरी और भेड़ों की चीख-पुकार से आसपास के लोग सतर्क हो गए." - राम दास नेगी, भेड़ पालक

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत धार गौरा में एक तेंदुए के हमले का मामला सामने आया है. कोटी गांव में तेंदुए के हमले से भारी नुकसान हुआ है. दरअसल यहां एक तेंदुआ एक पशुशाला की छत तोड़कर अंदर घुस गया और करीब 70 भेड़ों को मार डाला, जबकि दर्जनों अन्य भेड़ों को घायल कर दिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने भेड़ों और तेंदुए की आवाजें सुनी, जिसके बाद वह अन्य लोगों के साथ पशुशाला की ओर दौड़ा. हालांकि तब तक तेंदुआ मौके से फरार हो चुका था. पशुशाला के अंदर का दृश्य देखकर ग्रामीण भी स्तब्ध रह गए. बड़ी संख्या में भेड़ें मृत अवस्था में पड़ी थीं, जबकि कई घायल थीं. जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

"तेंदुए ने मेरी करीब 70 भेड़ें मार दी हैं और कई घायल हैं. शाम के समय मैं अपनी भेड़ों को पशुशाला में बंद करके घर चला गया था, लेकिन रात करीब साढ़े 9 बजे मेरे पड़ोसी ने आकर बताया कि पशुशाला से भेड़ों के चीखने-चिलाने की आवाजें आ रही हैं. जब मौके पर जाकर देखा तो वहां पर काफी संख्या में भेड़ें जख्मी हालत में पड़ी हुई थीं." - राम दास नेगी, भेड़ पालक

वन विभाग-पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

वहीं, ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना वन विभाग और पशुपालन विभाग को दी गई. वन विभाग के आरओ रामपुर राजेश गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से तेंदुए की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे लोगों और उनके पालतू पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.