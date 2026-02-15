ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में आतंक बना तेंदुआ पिंजरे में कैद; 15 दिन पहले बच्चे को बनाया था निवाला

लखीमपुर खीरी में आतंक बना तेंदुआ पिंजरे में कैद ( Photo Credit; forest department )

लखीमपुर खीरी : जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के ग्राम राजा टापर में पिछले पंद्रह दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. रविवार को तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही गांव में लोगों ने राहत की सांस ली. तेंदुए ने कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लिया था. लखीमपुर खीरी में आतंक बना तेंदुआ पिंजरे में कैद (Video Credit; forest department) करीब 15 दिन पहले तेंदुए ने गांव के एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था. इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त था. लोग खेतों में जाने से डरने लगे थे और बच्चों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी. शाम ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं. घटना के बाद वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए इलाके में पिंजरा लगाकर निगरानी शुरू कर दी थी. टीम लगातार गश्त कर रही थी और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही थी. रविवार को तेंदुआ उसी पिंजरे में फंस गया, जिसे पहले से रणनीतिक तरीके से लगाया गया था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरे में तेंदुए को पिंजरे सहित पलिया रेंज कार्यालय ले जाया गया. पलिया रेंजर विनय कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों को ट्रैक करने के बाद पिंजरा लगाया गया था. रविवार को वह उसमें फंस गया. उन्होंने कहा कि वन्यजीव चिकित्सकों द्वारा तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, ताकि वह आबादी वाले क्षेत्र में दोबारा न आए.