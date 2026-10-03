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जंगल में लकड़ी बीनने गए युवक पर तेंदुए का हमला, महासमुंद के बागबाहरा की घटना

तेंदुए के हमले में युवक घायल ( ETV BHARAT )

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया. यह पूरी घटना बागबाहरा वन परिक्षेत्र इलाके की है. कोमाखान सर्किल के कारीडोंगर जंगल में युवक लकड़ी बीनने गया था. इसी दौरान अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. घटना के बाद अफरा तफरी मच गई. युवक ने कुल्हाड़ी घुमाकर अपनी जान बचाई. कुल्हाड़ी के डर से तेंदुआ मौके से फरार हो गया. तेंदुए के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.