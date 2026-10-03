जंगल में लकड़ी बीनने गए युवक पर तेंदुए का हमला, महासमुंद के बागबाहरा की घटना
महासमुंद के बागबाहरा जंगल में तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल है. राहुल भोई की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 3:38 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया. यह पूरी घटना बागबाहरा वन परिक्षेत्र इलाके की है. कोमाखान सर्किल के कारीडोंगर जंगल में युवक लकड़ी बीनने गया था. इसी दौरान अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया. घटना के बाद अफरा तफरी मच गई. युवक ने कुल्हाड़ी घुमाकर अपनी जान बचाई. कुल्हाड़ी के डर से तेंदुआ मौके से फरार हो गया. तेंदुए के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.
कारीडोंगर जंगल में तेंदुए का हमला
जानकारी के मुताबिक पंडरीपानी निवासी लक्ष्मी चंद यादव दो महिलाओं के साथ कारीडोंगर जंगल के कक्ष क्रमांक 109 में लकड़ी बीनने गया था. इसी दौरान पीछे से अचानक आए तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया. हमले से घबराई महिलाओं ने शोर मचाया, जबकि युवक ने अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी घुमाकर तेंदुए से बचने का प्रयास किया. इसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.
युवक लक्ष्मी चंद यादव घायल
हमले में घायल लक्ष्मी चंद यादव की बांह और कंधे पर नाखून के निशान आए हैं. घटना के बाद दोनों महिलाओं ने घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. विभाग की ओर से घायल युवक को तत्काल एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है.
ग्रामीण अकेले जंगल में नहीं जाएं. लोग जब भी जंगल में जाएं तो समूह में जाएं. जिससे इस तरह की घटना से बचा जा सके. वन्यजीव के सामने आने पर घबराएं नहीं- नवीन वर्मा, बागबाहरा रेंजर
महासमुंद वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना काम के जंगल की ओर न जाएं. तेंदुए के हमले से बागबाहरा में दहशत है. गनीमत रही कि लोगों की मौजूदगी की वजह से युवक की जान बच गई.