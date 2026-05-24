बहराइच में घर के बाहर सो रही मासूम पर तेंदुए ने किया हमला, हालत गंभीर
ग्रामीणों ने दौड़कर जान बचाई, मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 10:00 AM IST
बहराइच: जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ गया है. घर के बाहर मां के साथ सो रही मासूम पर तेंदुए ने हमला कर कुछ दूर घसीट ले गया. मां के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दौड़कर मासूम की जान बचाई. तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, गंभीर हालत में मासूम को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां मासूम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है.
लोगों ने हांका लगाना शुरू किया: जानकारी के अनुसार, कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के ककरहा ग्राम की रहने चुन्ना अंसारी की 7 वर्षीय बेटी सायमा अपनी मां सबरून निशा के साथ घर के बाहर मच्छरदानी में सो रही थी. इसी दौरान देर रात जंगल से आए तेंदुए ने सायमा पर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबोच कर ले जाने लगा. मासूम की चीख पुकार सुन मां ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया और शोर मचाने लगी, जिससे लोगों ने हांका लगाना शुरू किया. ग्रामीणों को आता देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया. घायल अवस्था में मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया. जहां पर उसको भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.
मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशीष वर्मा ने बताया कि सायमा के सिर व पेट पर गहरे जख्म है. भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. बच्ची की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. टीम द्वारा कांबिंग की जा रही है, जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी.