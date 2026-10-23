पौड़ी ईड़ा मल्ला में गुलदार का आतंक, पैठाणी रेंज में भालू का हमला
गुलदार के हमले में महिला के गाल-जबड़े और पीठ पर चोटें आई हैं. वहीं, भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:26 PM IST
पौड़ी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले पौड़ी जिले से सामने आये हैं. पौड़ी जिले के ईड़ा मल्ला में गुलदार ने घास लेने गई महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया. वहीं, गढ़वाल वन प्रभाग की पैठाणी रेंज में गौशाला जा रहे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
जनपद पौड़ी के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत ईड़ा मल्ला श्रीकोटखाल में शुक्रवार सुबह घास काटने गई 55 वर्षीय महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया. हमले में महिला के गाल, जबड़े और पीठ पर चोटें आई हैं. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को 108 एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, ईड़ा मल्ला निवासी लीला देवी शुक्रवार सुबह अपने घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर घास काटने गई थीं. इसी दौरान अचानक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. गुलदार के हमले में लीला देवी घायल हो गईं.. घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
पौड़ी वन प्रभाग की एसडीओ आयशा बिष्ट ने बताया घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए सतपुली ले जाया गया है. वन विभाग की टीम को मौके पर तैनात किया गया है. टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र में गश्त करेगी और गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखेगी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को गुलदार की दहशत से राहत दिलाने के लिए स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में भय बना हुआ है. ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए.
पैठाणी रेंज में भालू का हमला: गढ़वाल वन प्रभाग की पैठाणी रेंज में गौशाला जा रहे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया. हमले में 43 वर्षीय बलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है. एसडीओ पौड़ी आयशा बिष्ट ने घटना की जानकारी दी है.
बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में भालू और गुलदार जैसे वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. जंगल से सटे गांवों में लोगों को मवेशियों की देखभाल, घास-चारा जुटाने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है. ऐसे में वन्यजीवों के हमलों से ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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