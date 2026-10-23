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पौड़ी ईड़ा मल्ला में गुलदार का आतंक, पैठाणी रेंज में भालू का हमला

पौड़ी ईड़ा मल्ला में गुलदार का आतंक ( ETV Bharat )

पौड़ी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले पौड़ी जिले से सामने आये हैं. पौड़ी जिले के ईड़ा मल्ला में गुलदार ने घास लेने गई महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया. वहीं, गढ़वाल वन प्रभाग की पैठाणी रेंज में गौशाला जा रहे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

जनपद पौड़ी के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत ईड़ा मल्ला श्रीकोटखाल में शुक्रवार सुबह घास काटने गई 55 वर्षीय महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया. हमले में महिला के गाल, जबड़े और पीठ पर चोटें आई हैं. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को 108 एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है.