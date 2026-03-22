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लोहाघाट में जंगल गई महिला पर गुलदार का हमला, काशीपुर में तेंदुए की दहशत

लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र धोनी शिलिंग गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला किया है. जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई है.

LEOPARD ATTACK IN LOHAGHAT
लोहाघाट गुलदार का हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 6:17 PM IST

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चंपावत/रुद्रपुर: उत्तराखंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है. चंपावत जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला एक बार फिर सामने आया है. जिले के लोहाघाट विकास खंड के धोनी शिलिंग गांव के डगला तोक में गुलदार ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया. हमले में महिला के चेहरे पर चोटे आई हैं. वहीं, काशीपुर के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक से लोगों में डर का माहौल है.

चंपावत में महिला पर गुलदार का हमला: लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र धोनी शिलिंग गांव में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आज सुबह करीब 10:30 बजे डगला तोक में एक महिला पर घात लगाकर गुलदार ने हमला कर दिया. जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. जानकारी के अनुसार गीता देवी (28 वर्ष), पत्नी दीवान राम, आज सुबह गांव की दो अन्य महिलाओं के साथ रोज की तरह घास काटने जंगल की ओर जा रही थी. तभी घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया. हमले में गीता देवी के चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं. घटना के दौरान साथ मौजूद महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए जोर-जोर से शोर मचाया. जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया. घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. घायल महिला को तत्काल लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया.

ग्राम प्रधान पुष्कर नाथ गोस्वामी और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गुलदार का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. दो दिन पहले भी इसी स्थान के पास गुलदार ने एक गाय को मार दिया था. अब दिनदहाड़े महिला पर हमला होने से गांव में भय का माहौल है.

काशीपुर में तेंदुए की दहशत: काशीपुर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है. वार्ड नंबर 3 के मालवा फॉर्म क्षेत्र में तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया. जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. स्थानीय लोग वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इलाके में तेंदुआ देखा गया हो, इससे पहले भी कुआं खेड़ा, मालवा फॉर्म और आसपास के कई क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी की खबरें सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण लोगों में भारी दहशत है. वे अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं.

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