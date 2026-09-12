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लखीमपुर खीरी: खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने ग्रामीण पर बोला हमला, हालत गंभीर

लखीमपुर खीरी : जिले के निघासन दक्षिण वन रेंज में खेत में चारा लेने पहुंचे एक ग्रामीण पर शनिवार सुबह घात लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए के झपट्टा मारते ही ग्रामीण ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी. तेंदुए के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहीं महिलाओं ने शोर मचाया, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. घायल ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना के बाद से सहतेपुरवा गांव और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवा दिया है.

सहतेपुरवा गांव निवासी चंद्रिका शनिवार सुबह करीब सवा दस बजे मवेशियों के लिए चारा लेने गन्ने के खेत में गए थे. बताया जा रहा है कि खेत में पहले से ही एक तेंदुआ घात लगाए बैठा था. चंद्रिका जैसे ही गन्ने के बीच पहुंचे, तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से वृद्ध सहम गए और जान बचाने के लिए खेत से बाहर की ओर भागे. इस दौरान तेंदुए के हमले में उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

ग्रामीण की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहीं महिलाओं का ध्यान उनकी ओर गया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों के पहुंचने के बाद तेंदुआ गन्ने के खेत की ओर चला गया. ग्रामीणों ने घायल चंद्रिका को एंबुलेंस की मदद से निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. उधर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.