तेंदुए का हमला, बचाव में ग्रामीण ने किया लेपर्ड पर टंगिया से वार, कवर्धा के लोहारा जंगल की घटना
तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला तब किया जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 8:50 AM IST
कवर्धा: लोहारा वन परिक्षेत्र के कुटकिपारा गांव में तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया. तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला तब किया जब वो जंगल से जलावन के लिए लकड़ी काटने के लिए गया. तेंदुए ने जब ग्रामीण पर हमला किया तब बचाव में उसने भी अपने टंगिया से उसपर वार कर दिया. तेंदुए को इस हमले में चोट आई है या नहीं अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. जख्मी ग्रामीण को इलाज के लिए जरूर अस्पताल भेजा गया है. ग्रामीण ने बताया कि जब उसने तेंदुए पर टंगिया से वार किया तो वह जंगल की ओर भाग निकला.
तेंदुए का हमला, ग्रामीण का कुल्हाड़ी से वार
जख्मी ग्रामीण टेकराम ध्रुव का इलाज लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में जारी है. चिकित्सकों के मुताबिक ग्रामीण की हालत ठीक है और जल्द उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. डॉक्टरों के मुताबिक ग्रामीण टेकराम ध्रुव के कंधे पर चोट आई है. डीएफओ निखिल अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण पर तेंदुए के हमले की जानकारी मिली है. उसे मामूली चोटें आई हैं और अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. वहीं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी देवेंद्र तुर्रे ने बताया कि घायल की स्थिति सामान्य है. एहतियात के तौर पर उसे रातभर अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा और सुबह छुट्टी दी जा सकती है.
ड्रोन कैमरों से हो रही निगरानी
शहर और उससे लगे इलाकों से तेंदुए का वीडियो इ दिनों लगातार सामने आ रहा है. जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है. शहर के अलग-अलग इलाकों से तेंदुए के देखे जाने की सूचनाएं वन विभाग को लगातार मिल रही हैं, हालांकि वन विभाग ने कुछ स्थानों पर ही इसकी पुष्टि की है. विभाग की टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है. रात में पिंजरा लगाने के साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है.
इन जिलों में तेंदुए की मौजूदगी
3 अक्तूबर 2026: कांकेर के न्यू आरईएस रामनगर कॉलोनी स्थित एक मठ में तेंदुआ आराम फरमाता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों ने तेंदुए को जब वहां बैठे देखा तो उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया उस इलाके में अक्सर जंगली जानवर आते-जाते रहते हैं.
3 अक्तूबर 2026: महासमुंद के बागबाहरा वनपरिक्षेत्र में खूंखार तेंदुआ एक किसान के घर में घुस गया और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. जख्मी लोगों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.
10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.
27 अगस्त 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलमार्ग में भनवारटंक के पास रेल टर्मिनल क्षेत्र में 27 अगस्त को 1 तेंदुआ दिखाई दिया है. तेंदुए के रेलवे ट्रैक और सुरंग के भीतर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
1 अगस्त 2026: गरियाबंद के जोबा के केराबहार में खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने काबू में किया. मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
6 अगस्त 2026: कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र में भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. बाद वन विभाग की टीम ने शिकारी तेंदुए का रेस्क्यू कुएं से किया.
5 अगस्त 2026: बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे घूमता रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.
12 जुलाई 2026: धमतरी वन विभाग ने नगरी वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया.
15 जून 2026: धमतरी के गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर आराम फरमाता तेंदुआ राहगीरों को नजर आया. रोड पर बैठे तेंदुए की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई.