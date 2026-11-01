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तेंदुए का हमला, बचाव में ग्रामीण ने किया लेपर्ड पर टंगिया से वार, कवर्धा के लोहारा जंगल की घटना

तेंदुए का हमला ( ETV Bharat )

कवर्धा: लोहारा वन परिक्षेत्र के कुटकिपारा गांव में तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया. तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला तब किया जब वो जंगल से जलावन के लिए लकड़ी काटने के लिए गया. तेंदुए ने जब ग्रामीण पर हमला किया तब बचाव में उसने भी अपने टंगिया से उसपर वार कर दिया. तेंदुए को इस हमले में चोट आई है या नहीं अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. जख्मी ग्रामीण को इलाज के लिए जरूर अस्पताल भेजा गया है. ग्रामीण ने बताया कि जब उसने तेंदुए पर टंगिया से वार किया तो वह जंगल की ओर भाग निकला.

तेंदुए का हमला, ग्रामीण का कुल्हाड़ी से वार जख्मी ग्रामीण टेकराम ध्रुव का इलाज लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में जारी है. चिकित्सकों के मुताबिक ग्रामीण की हालत ठीक है और जल्द उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. डॉक्टरों के मुताबिक ग्रामीण टेकराम ध्रुव के कंधे पर चोट आई है. डीएफओ निखिल अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण पर तेंदुए के हमले की जानकारी मिली है. उसे मामूली चोटें आई हैं और अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. वहीं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी देवेंद्र तुर्रे ने बताया कि घायल की स्थिति सामान्य है. एहतियात के तौर पर उसे रातभर अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा और सुबह छुट्टी दी जा सकती है.