ETV Bharat / state

बहराइच में दो लोगों पर तेंदुआ ने किया हमला; DFO बोले- जंगली जानवर को खुद न मारें, सूचना दें

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया था. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

बहराइच में दो लोगों पर तेंदुआ ने किया हमला.
बहराइच में दो लोगों पर तेंदुआ ने किया हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले के नवाबगंज ब्लॉक के चनैनी गांव में तेंदुआ ने दो लोगों पर हमला कर दिया. सुबह-सुबह तेंदुए के हमले से गांव में हड़कंप मच गया. दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, वन विभाग ने लोगों से अपील की है, कि किसी भी वन्यजीव को खुद मारने की कोशिश न करें. जंगली जानवर दिखे तो तुरंत वन विभाग को जानकारी दें.

तेंदुआ के हमले से घायल चनैनी गांव निवासी नागे कश्यप (38) ने बताया कि सुबह बाहर निकलीं कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई. जब वहां पहुंचा तो तेंदुआ ने हमला कर दिया. मौके पर पहुंचे रामधीरज यादव (55) पर भी तेंदुआ हमलावर हो गया. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. जब लोगों की चीख-पुकार सुनकर गांव वाले पहुंचे और हांका लगाया, तब तेंदुआ वहां से भाग निकला.

DFO बोले- जंगली जानवर को खुद न मारें, सूचना दें. (Video Credit: ETV Bharat)

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया था. पग चिह्नों ने यह पता चला है, कि जंगली जानवर तेंदुआ ही है. वन विभाग की टीम तलाश में लगी है. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं, लोगों से अपील की जा रही है, कि लोग अपने घरों से काम होने पर ही बाहर निकलें. उन्होंने कहा कि सूचना मिली कि लोग जानवरों की फोटो खींचने के लिए पास में चले जाते हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. डीएफओ ने कहा कि अगर कोई जंगली जानवर दिखता है, तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दें. इससे तत्काल सहायता मुहैया कराई जा सके.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में ईरानी नस्ल का घोड़ा 'जुल्जना' चोरी; शिया समुदाय की आस्था का प्रतीक, 50 हजार का इनाम

TAGGED:

LEOPARD ATTACKS IN BAHRAICH
BAHRAICH LEOPAR LATEST NEWS UPDATES
हराइच में तेंदुआ ने किया हमला
LEOPAR BAHRAICH ATTACKS VILLAGERS
BAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.