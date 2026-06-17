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तेंदुए ने किशोर पर किया हमला, आधा घंटे तक चला संघर्ष, फिर हुआ ये...

श्रावस्ती का मामला, वन विभाग ने टीम भेजकर किया रेस्क्यू.

तेंदुए ने किशोर पर किया हमला
तेंदुए ने किशोर पर किया हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 2:51 PM IST

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श्रावस्ती: सिरसिया थाना क्षेत्र इलाके के रहने वाले किशोर पर तेंदुए ने हमला कर दिया. अपने आप को बचाने के लिए किशोर करीब आधे घंटे तक संघर्ष करता रहा, जिससे वह तेंदुए के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के कुछ ही समय बाद तेंदुए की मौत हो गई.

जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के कुथनी साईं पुरवा का रहने वाला 17 वर्षीय गुलाम फेरी लगाने का काम करता है. जब वह साइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घाट लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. अपनी जान बचाने के लिए गुलाम तेंदुए से भीड़ गया. दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक संघर्ष चलता रहा. इस दौरान गुलाम को आंख व शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म आए है.

इस दौरान ग्रामीणों द्वारा हांका लगाना शुरू किया तो तेंदुए कुछ दूर जाकर खेत में गिर गया. घटना की जानकारी लोगों द्वारा वन विभाग टीम को दी गई. मौके पर पहुंची टीम द्वारा तेंदुए का रेस्क्यू किया गया, मगर रेस्क्यू के कुछ ही देर बाद तेंदुए की मौत हो गई.

मामले में श्रावस्ती डीएफओ गौरव गर्ग ने बताया कि घटना की जानकारी मिली थी कि विभूति नाथ मंदिर के पास तेंदुए ने हमला किया है. मौके पर टीम को भेजा गया था. रेस्क्यू के कुछ ही देर बाद तेंदुए की मौत हो गई. यह मादा तेंदुआ है. जिसकी उम्र करीब करीब तीन वर्ष थी. तेंदुए के शव को पूर्वी सोहेलवा रेंज कार्यालय पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि उसके शरीर पर फंगल इन्फेक्शन भी पाया गया है. मौत के सही कारणों को पता करने के लिए सैंपल को बरेली लैब भेजा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

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Last Updated : June 17, 2026 at 2:51 PM IST

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