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हरिद्वार में गुलदार की दहशत, राह चलते तीन लोगों पर किया हमला, हंगामे के बाद लगाए गए पिंजरे

गुलदार के अटैक के बाद वन विभाग ने बढ़ाई गश्त ( Photo-ETV Bharat )