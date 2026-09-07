ETV Bharat / state

बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ; ग्रामीणों ने हांका लगाया तो छोड़कर भागा

बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. बहराइच प्रभाग के नानपारा रेंज में पुजारीपुरवा जुड़ा गांव में तेंदुआ ने एक बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची अपनी मां के साथ खड़ी थी, तेंदुआ ने झपट्टा मारा और बच्ची को उठा ले गया. गांववालों ने जब हांका लगाया तब जानवर बच्ची को छोड़कर जंगल में भाग गया. फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है. बहराइच प्रभाग के नानपारा रेंज के पुजारीपुरवा जुड़ा ग्राम निवासी अनीता ने बताया कि वह अपनी 3 साल की बच्ची लाडो के साथ आंगन में खड़ी थीं. शाम करीब 6 बजे हल्का अंधेरा था. तभी तेंदुआ ने हमला कर बच्ची को मुंह में दबोच कर उठा ले गया. बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ. (Video Credit: ETV Bharat) जब अनीता ने शोर मचाया तो गांववाले पहुंचे. ग्रामीणों ने पूरे खेत और जंगल की ओर लाठी डंडा लेकर हांका लगाना शुरू कर दिया. इससे तेंदुआ मासूम को घर से करीब 400 मीटर दूरी पर छोड़कर जंगल में भाग गया.