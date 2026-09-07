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बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ; ग्रामीणों ने हांका लगाया तो छोड़कर भागा

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के गले और शरीर पर गहरे घाव हैं. अभी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ.
बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 7:51 AM IST

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बहराइच: जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. बहराइच प्रभाग के नानपारा रेंज में पुजारीपुरवा जुड़ा गांव में तेंदुआ ने एक बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची अपनी मां के साथ खड़ी थी, तेंदुआ ने झपट्टा मारा और बच्ची को उठा ले गया. गांववालों ने जब हांका लगाया तब जानवर बच्ची को छोड़कर जंगल में भाग गया. फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है.

बहराइच प्रभाग के नानपारा रेंज के पुजारीपुरवा जुड़ा ग्राम निवासी अनीता ने बताया कि वह अपनी 3 साल की बच्ची लाडो के साथ आंगन में खड़ी थीं. शाम करीब 6 बजे हल्का अंधेरा था. तभी तेंदुआ ने हमला कर बच्ची को मुंह में दबोच कर उठा ले गया.

बहराइच में बच्ची को आंगन से दबोच ले गया तेंदुआ. (Video Credit: ETV Bharat)

जब अनीता ने शोर मचाया तो गांववाले पहुंचे. ग्रामीणों ने पूरे खेत और जंगल की ओर लाठी डंडा लेकर हांका लगाना शुरू कर दिया. इससे तेंदुआ मासूम को घर से करीब 400 मीटर दूरी पर छोड़कर जंगल में भाग गया.

गंभीर हालत में मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मासूम को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों द्वारा मासूम को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

ड्यूटी पर तैनात डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि बच्ची के आते ही तत्काल संबंधित डॉक्टरों से बच्ची को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. बच्ची के गले और शरीर पर गहरे घाव हैं. अभी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. जो पगचिह्न मिले हैं, उनकी भी जांच कराई जा रही है. मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है.

वहीं, ग्रामीणों से अपील की गई है कि अगर जरूरत न हो तो देर रात अपने घरों से बाहर न निकलें और न ही आंगन में सोएं. अगर जरूरत हो तभी रात में समूह बनाकर निकलें.

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