ETV Bharat / state

बहराइच: तेंदुए के हमले में मां-बेटी समेत चार घायल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

इलाके में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल.

बहराइच में तेंदुए के हमले में मां बेटी घायल
बहराइच में तेंदुए के हमले में मां बेटी घायल (Photo Credit; ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जनपद में एक बार फिर से जंगली जानवरों का आतंक शुरू हो गया है. गुरूवार को कतर्निया घाट इलाके में उस समय में हड़कंप मच गया, जब तेंदुए ने हमला कर मां-बेटी समेत चार लोगों को घायल कर दिया, ग्रामीणों ने सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग से सटे गांव निवासी मां-बेटी खेत गई थीं, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर घायल कर दिया. इस हमले में वे घायल हो गईं. वहीं, मोतीपुर वन रेंज के दौलतपुर ग्राम के रहने वाले सादिक अपने 25 वर्षीय पुत्र असलम के साथ मक्के के खेत में यूरिया डालने गए थे. तभी खेत में बैठे तेंदुए ने असलम पर हमला कर दिया, बेटे को बचाने के लिए पिता ने लाठी डंडों से तेंदुए पर वार किया, जिसके बाद तेंदुआ भाग कर पास के बाग में चला गया.

पिता-पुत्र के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र होकर, तेंदुए को भगाने के लिए चिल्लाना शुरू किया, इसी दौरान झाड़ियो से निकल कर तेंदुए ने एक 28 वर्षीय रमीम पर हमला कर घायल कर दिया. चीख पुकार सुन कर दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगना शुरू किया तो तेंदुआ खेत में भाग गया. ग्रामीणों द्वारा सभी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए, बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

इस संबंध में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि इलाके में तेंदुए के हमले की जानकारी मिली है. सभी जगह पर वन विभाग की टीमों को कांबिंग के लिए लगाया गया है, अलग-अलग इलाकों में पिंजरे लगाए जाने का कार्य भी किया जा रहा है, जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की, के वह समूह में निकलें, शाम को घरों से बच्चों को न निकलने दे, उन्होंने बताया कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे बालक पर तेंदुए ने किया हमला, सिर और मुंह को बुरी तरह नोचा

ये भी पढ़ें: बहराइच में तेंदुए का युवक पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों के शोर मचाने पर शिकार छोड़कर भागा

TAGGED:

LEOPARD ATTACKS IN BAHRAICH
DAUGHTER INJURED LEOPARD ATTACK
REIGN OF TERROR BY WILD ANIMALS
LEOPARD NEWS
PANIC VILLAGERS LEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.