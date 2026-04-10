ETV Bharat / state

बहराइच: तेंदुए के हमले में मां-बेटी समेत चार घायल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

बहराइच: जनपद में एक बार फिर से जंगली जानवरों का आतंक शुरू हो गया है. गुरूवार को कतर्निया घाट इलाके में उस समय में हड़कंप मच गया, जब तेंदुए ने हमला कर मां-बेटी समेत चार लोगों को घायल कर दिया, ग्रामीणों ने सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग से सटे गांव निवासी मां-बेटी खेत गई थीं, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर घायल कर दिया. इस हमले में वे घायल हो गईं. वहीं, मोतीपुर वन रेंज के दौलतपुर ग्राम के रहने वाले सादिक अपने 25 वर्षीय पुत्र असलम के साथ मक्के के खेत में यूरिया डालने गए थे. तभी खेत में बैठे तेंदुए ने असलम पर हमला कर दिया, बेटे को बचाने के लिए पिता ने लाठी डंडों से तेंदुए पर वार किया, जिसके बाद तेंदुआ भाग कर पास के बाग में चला गया.

पिता-पुत्र के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र होकर, तेंदुए को भगाने के लिए चिल्लाना शुरू किया, इसी दौरान झाड़ियो से निकल कर तेंदुए ने एक 28 वर्षीय रमीम पर हमला कर घायल कर दिया. चीख पुकार सुन कर दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगना शुरू किया तो तेंदुआ खेत में भाग गया. ग्रामीणों द्वारा सभी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने सभी की गंभीर हालत को देखते हुए, बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.