शिमला में तेंदुआ का खौफ, छोटे बच्चे पर किया हमला, पुलिस ने गश्त लगाकर लोगों को किया अलर्ट

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक बार फिर तेंदुआ का आतंक देखने को मिला है. संजौली के समीप मंगलवार को चलोंठी में लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया. आसपास के लोगों ने जब देखा कि तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है तो उसे भगाया. लोगों ने तेंदुए को भगाने के लिए आतिशबाजी भी की और खूब शोर मचाया.

स्थानीय लोगों कहना है कि तेंदुआ एक ढारे में छुप गया है और वहीं पर है. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना संजौली को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने भी गश्त लगाकर लोगों को आगाह किया कि वो अपने घर पर रहें अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखें और रात के समय में अंधेरे में अकेले ना निकलें, क्योंकि तेंदुआ हमला कर सकता है. तेंदुआ आने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया.

स्थानीय निवासी अजय कल्याण ने बताया कि 'तेंदुआ हमारे घर के समीप ही कहीं छुपा बैठा है और एक ढारे में छुप गया है. हमारे पड़ोस में रहने वाले दिनेश नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी की घर समय से आ जाए, क्योंकि यहां एक तेंदुए ने छोटे बच्चे पर हमला किया है और उसे बचा लिया गया है. तेंदुआ लोगों के आवाज करने पर भाग गया है. वन विभाग से अपील है कि तेंदुए को जल्द पकड़ा जाए.'