शिमला में तेंदुआ का खौफ, छोटे बच्चे पर किया हमला, पुलिस ने गश्त लगाकर लोगों को किया अलर्ट
शिमला के संजौली शहर में एक बार फिर तेंदुए का खौफ देखने को मिला है. लोगों ने जल्द तेंदुए को पकड़ने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 9:25 AM IST
शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक बार फिर तेंदुआ का आतंक देखने को मिला है. संजौली के समीप मंगलवार को चलोंठी में लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया. आसपास के लोगों ने जब देखा कि तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है तो उसे भगाया. लोगों ने तेंदुए को भगाने के लिए आतिशबाजी भी की और खूब शोर मचाया.
स्थानीय लोगों कहना है कि तेंदुआ एक ढारे में छुप गया है और वहीं पर है. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना संजौली को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने भी गश्त लगाकर लोगों को आगाह किया कि वो अपने घर पर रहें अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखें और रात के समय में अंधेरे में अकेले ना निकलें, क्योंकि तेंदुआ हमला कर सकता है. तेंदुआ आने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया.
स्थानीय निवासी अजय कल्याण ने बताया कि 'तेंदुआ हमारे घर के समीप ही कहीं छुपा बैठा है और एक ढारे में छुप गया है. हमारे पड़ोस में रहने वाले दिनेश नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी की घर समय से आ जाए, क्योंकि यहां एक तेंदुए ने छोटे बच्चे पर हमला किया है और उसे बचा लिया गया है. तेंदुआ लोगों के आवाज करने पर भाग गया है. वन विभाग से अपील है कि तेंदुए को जल्द पकड़ा जाए.'
पहले भी हमले कर चुका है तेंदुआ
गौरतलब है कि बीते साल भी सर्दियों में इसी जगह पर तेंदुए का आतंक था और तेंदुए ने दो-तीन कुत्तों को भी अपना शिकार बनाया था. उस समय वन विभाग ने इलाके में पिंजरा भी लगाया था, लेकिन तेंदुआ पिंजरे में नहीं फंसा था. अब एक बार फिर तेंदुआ इलाके में घूम रहा है. गौरतलब है कि 3 साल पहले दिवाली वाले दिन कनलोग में तेंदुए ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था. उसके बाद डाउन डेल इलाके में एक तेंदुआ बच्चे को उठाकर ले गया था. इसके बाद वन विभाग ने वहां पिंजरा लगाया, लेकिन पिंजरा खाली ही रहा और तेंदुआ उसमें नहीं फंसा था. सर्दियों के समय हर साल शहर में तेंदुआ दस्तक देता है और जानवरों के साथ छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बन चुका है.
