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बहराइच में घर के बरामदे में सो रहे युवक को उठा ले गया तेंदुआ, घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिला आधा खाया शव

नाराज ग्रामीणों ने डीएफओ को बुलाने की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

तेंदुआ के हमले में युवक की मौत.
तेंदुआ के हमले में युवक की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 4:47 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 5:15 PM IST

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बहराइच : कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के महबूबनगर गांव में तेंदुआ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. घर के बरामदे में सो रहे राम सिंह (28) पुत्र मालती प्रसाद को रात के 3.00 बजे तेंदुआ उठा ले गया. सुबह राम सिंह का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों के साथ ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर ढूंढना शुरू किया.

घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में क्षत विक्षत शव मिलने से कोहराम मच गया. नाराज ग्रामीणों ने डीएफओ को मौके पर बुलाने की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. जांच पड़ताल की जा रही है.

डीएफओ ने लोगों से सतर्क रहने को कहा. (Video Credit; ETV Bharat)

परिजनों के अनुसार राम सिंह मंगलवार की भोर करीब तीन बजे घर के बरामदे में सो रहे थे. इसी दौरान तेंदुआ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें चारपाई से उठाकर घर के पास पीछे स्थित झाड़ियों में ले गया. जानकारी होने पर परिवार के लोग और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर उनकी तलाश में जुट गए. कुछ देर बाद झाड़ियों में शव मिलने से गांव में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग तथा मोतीपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. वनकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. घर के आंगन में पगचिह्न भी मिले हैं. बताया जा रहा है कि घटना स्थल जंगल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. ग्रामीणों को कहना है कि इससे पहले भी इसके भाई पेशकार पर तेंदुए ने खेत में झपट्टा मार कर घायल किया था.

घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग के प्रति फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास लंबे समय से बाघ की मौजूदगी बनी हुई है और वन विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई जिससे लगातार भय का माहौल बना हुआ है.

ग्रामीणों ने वन विभाग की ओर से तेंदुए की आशंका जताए जाने पर भी असहमति व्यक्त की और दावा किया कि यह हमला बाघ ने किया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने कतर्नियाघाट के डीएफओ को तत्काल मौके पर बुलाने, बाघ की पहचान कर उसे पकड़ने तथा गांव में पिंजरा, गश्त और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है.

डीएफओ कतर्नियाघाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटनास्थल क्षेत्र से विगत दिनों एक तेंदुए को पकड़ा गया था. लगातार तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया जा रहा है. जो भी (कंपनसेशन) मुआवजा है उसे परिजनों को दिया जाएगा. क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. निगरानी भी की जा रही है, पर बरसात के मौसम में जंगलों से निकलकर जानवर बाहर आ जा रहे हैं, इससे घटनाएं हो रही हैं. घटनास्थल क्षेत्र में पिंजरा लगाया जा रहा है.

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Last Updated : September 1, 2026 at 5:15 PM IST

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