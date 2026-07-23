लखीमपुर खीरी में बकरियां चरा रहे 8 वर्षीय बच्चे को तेंदुए ने मार डाला
जब तक आसपास के लोग दौड़े, बच्चे की हो चुकी थी मौत, इलाके में दहशत का माहौल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:33 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले में आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही जानलेवा साबित हो रही है. गुरुवार देर शाम पढ़ुआ थाना क्षेत्र के उत्तर वन रेंज की बैरिया बीट स्थित बाबागंज गांव में खेत में बकरियां चरा रहे आठ वर्षीय मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तेंदुए को तत्काल पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है.
जानकारी के अनुसार गांव निवासी बुद्धा का आठ वर्षीय पुत्र गोलू गुरुद्वारे के पास खेत में बकरियां चराने गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे खूंखार तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की भनक लगती, तब तक तेंदुआ मासूम को गंभीर रूप से घायल कर चुका था. ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. सूचना पर सीओ शिवम कुमार, उत्तर वन रेंज के रेंजर मोबीन आरिफ, पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली.
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी. खेतों और गांव के आसपास कई बार वन्यजीव की चहलकदमी की सूचना भी दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि यदि वन विभाग पहले ही सक्रिय हो जाता तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी.
लखीमपुर खीरी जिले में पिछले कुछ समय से तेंदुए और अन्य वन्यजीव लगातार आबादी वाले इलाकों में देखे जा रहे हैं. इनके हमलों में कई मवेशियों के साथ-साथ इंसानों की भी जान जा चुकी है. बावजूद इसके स्थायी समाधान नहीं निकल सका है. लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं.
इस मामले में डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाए जाएंगे और लगातार निगरानी की जाएगी. साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों या जंगल के किनारे न जाने की अपील की गई है.
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