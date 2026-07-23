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लखीमपुर खीरी में बकरियां चरा रहे 8 वर्षीय बच्चे को तेंदुए ने मार डाला

लखीमपुर खीरी : जिले में आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही जानलेवा साबित हो रही है. गुरुवार देर शाम पढ़ुआ थाना क्षेत्र के उत्तर वन रेंज की बैरिया बीट स्थित बाबागंज गांव में खेत में बकरियां चरा रहे आठ वर्षीय मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तेंदुए को तत्काल पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार गांव निवासी बुद्धा का आठ वर्षीय पुत्र गोलू गुरुद्वारे के पास खेत में बकरियां चराने गया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे खूंखार तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की भनक लगती, तब तक तेंदुआ मासूम को गंभीर रूप से घायल कर चुका था. ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए. सूचना पर सीओ शिवम कुमार, उत्तर वन रेंज के रेंजर मोबीन आरिफ, पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली.

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी. खेतों और गांव के आसपास कई बार वन्यजीव की चहलकदमी की सूचना भी दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि यदि वन विभाग पहले ही सक्रिय हो जाता तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी.