पौड़ी चौबट्टाखाल में गुलदार ने किशोर पर घात लगाकर किया हमला, गंभीर घायल
पौड़ी जिले में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है. गुलदार ने एक किशोर पर हमला कर घायल कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 2:32 PM IST
पौड़ी: जनपद में गुलदार के हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला चौबट्टाखाल क्षेत्र का है, जहां गुलदार ने एक 11 वर्षीय किशोर पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि कशोर पर अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई. जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाया, गुलदार किशोर को छोड़कर मौके से भाग गया. हमले में किशोर के कान और सिर में गंभीर चोटें आई हैं. घायल किशोर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर किया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया गया. फिलहाल किशोर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन सिर में चोट होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.
बताया जा रहा है कि देर शाम किशोर अपने दो मंजिला मकान की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था. तभी गुलदार ने घात लगाकर हमला किया. किशोर की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुलदार वहां से भाग गया. घायल किशोर को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. किशोर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर किया गया.
इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की सक्रियता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है. परिजनों का कहना है कि गांव में पहले से ही जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है और लगातार हो रहे हमलों से लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है. उन्होंने वन विभाग से जल्द ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.
पौड़ी चौबट्टाखाल क्षेत्र में गुलदार की धमक से लोग खौफजदा हैं. यहां पहले भी कई बार गुलदार के हमले हो चुके हैं और कई बार गुलदार गांव के आसपास दिखाई दिया है. जिससे लोग दहशत में हैं.
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