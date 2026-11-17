बहराइच: बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई मां; जबड़े से खींचकर बचाया
सुजौली टेपरा गांव का मामला, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:42 AM IST
बहराइच: जिले में जंगल से सटे गांवों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बना हुआ है. आए दिन ग्रामीण इनके हमले का शिकार हो रहे हैं. ताजा प्रकरण में सुजौली इलाके में 6 साल की बच्ची पर तेंदुआ ने हमला कर दिया. तेंदुआ बच्ची को जबड़े में दबाकर भागने लगा तो मां सामने आ गई. मां की चीख-पुकार सुन गांव के लोग दौड़े. इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया. मासूम को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.
मामला सुजौली क्षेत्र के सुजौली टेपरा गांव का है. यह गांव जंगल से सटा हुआ है. बच्ची की मां बिंद्रावती ने बताया कि वह सोमवार की रात करीब 3 बजे भैंस को चारा देने के लिए उठी थी. इसी दौरान बेटी ने मोबाइल चार्जिंग के लिए कहा. जैसे ही वह पीछे घूमी तो बच्ची चीखने लगी.
देखा तो बेटी को तेंदुआ अपने जबड़े में दबाकर ले जा रहा था. तेंदुआ बच्ची को घर से करीब 10 मीटर दूर तक घसीट ले गया था. जिस पर मां ने दौड़कर बच्ची को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचना शुरू किया. मां और बच्ची की चीख सुन घर में मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया. आखिरकार तेंदुए ने बच्ची को छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया.
गंभीर रूप से घायल बच्ची को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां पर हालत में सुधार न होता देख डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि बच्ची के गले पर मेजर और माइनर चोटें आई हैं. इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है.
इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है. आसपास मिले पगचिह्न तेंदुए के हैं. परिजनों को पांच हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दी गई है. इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है. उन्होंने शाम के समय ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. घर से बाहर निकलने पर समूह में चलने को लेकर अपील की गई है.
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