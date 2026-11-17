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बहराइच: बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई मां; जबड़े से खींचकर बचाया

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जिले में जंगल से सटे गांवों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बना हुआ है. आए दिन ग्रामीण इनके हमले का शिकार हो रहे हैं. ताजा प्रकरण में सुजौली इलाके में 6 साल की बच्ची पर तेंदुआ ने हमला कर दिया. तेंदुआ बच्ची को जबड़े में दबाकर भागने लगा तो मां सामने आ गई. मां की चीख-पुकार सुन गांव के लोग दौड़े. इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया. मासूम को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

बहराइच में मां ने तेंदुए के हमले से बेटी को बचाया (Video Credit; ETV Bharat) मामला सुजौली क्षेत्र के सुजौली टेपरा गांव का है. यह गांव जंगल से सटा हुआ है. बच्ची की मां बिंद्रावती ने बताया कि वह सोमवार की रात करीब 3 बजे भैंस को चारा देने के लिए उठी थी. इसी दौरान बेटी ने मोबाइल चार्जिंग के लिए कहा. जैसे ही वह पीछे घूमी तो बच्ची चीखने लगी.

देखा तो बेटी को तेंदुआ अपने जबड़े में दबाकर ले जा रहा था. तेंदुआ बच्ची को घर से करीब 10 मीटर दूर तक घसीट ले गया था. जिस पर मां ने दौड़कर बच्ची को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचना शुरू किया. मां और बच्ची की चीख सुन घर में मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया. आखिरकार तेंदुए ने बच्ची को छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया.