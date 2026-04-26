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घर के बाहर सो रही महिला को उठा ले गया तेंदुआ, 50 मीटर दूर मिला शव, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम

लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में लगातार हिंसक वन्य जीवों की ओर से हमले जारी हैं. इलाके में आए दिन कभी भेड़िया तो कभी सियार तो कभी तेंदुए के हमले की घटनाएं सामने आते रहते हैं. ताजा मामला सिंगाही थाना क्षेत्र के सहिजना गांव का है, जहां बीते शनिवार देर रात घर के बाहर बच्चे के साथ सो रही महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है.

बताया जा रहा है कि सहिजना गांव निवासी माता प्रसाद मौर्य की पत्नी संध्या देवी बीती रात अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर चारपाई पर सो रही थीं. देर रात अचानक एक तेंदुआ वहां पहुंचा और संध्या देवी को जबड़े में दबोचकर घसीटते हुए ले गया. बच्चे के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर जाग गए और लाठी-डंडा लेकर महिला की तलाश शुरू कर दी. करीब 50 मीटर दूर संध्या देवी का लहूलुहान शव मिला, जबकि तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.

सूचना मिलते ही सिंगाही थाना प्रभारी दिलीप चौबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को मौके पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में पहले से तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को दी जा चुकी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया और मौके पर ही धरने पर बैठ गए. उनका कहना था कि जब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तब तक शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा.

मौके पर हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दौड़ा लिया. हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा घेरा बनाकर रेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला. मृतका के देवर सुनील ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पहले भी तेंदुए के हमले की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया.