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वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव में गुलदार का हमला, महिला बुरी तरह घायल

पौड़ी जिले में नहीं थम रहे वन्यजीवों के हमले, वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव ओंणी में गुलदार ने महिला पर किया हमला

Pauri Leopard Attack
ओंणी गांव में गुलदार के हमले के बाद पहुंचे वनकर्मी (फोटो सोर्स- Forest Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 10:57 PM IST

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पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वन्यजीवों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सूबे के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव ओंणी का है. जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर जख्मी कर दिया. गनीमत रही कि मौके पर ग्रामीण मौजूद थे. जिससे उसकी जान बच पाई. इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है.

अचानक गुलदार ने कर दिया हमला: जानकारी के मुताबिक, गुलदार ने जिस महिला पर हमला किया, उसका नाम विनीता देवी है. बताया जा रहा है कि महिला गांव के पास अपने दैनिक कार्य में लगी हुई थी, तभी अचानक घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया.

महिला के गले में आई गंभीर चोटें: इस हमले में महिला के गले में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं, घायल महिला को परिजन और ग्रामीण तत्काल उपचार के लिए श्रीनगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Pauri Leopard Attack
ओंणी गांव में गुलदार का हमला (फोटो सोर्स- Forest Department)

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गुलदार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रभावित इलाके में पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग की है. ताकि, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

"मैं खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा हूं. स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है."- महातिम यादव, डीएफओ, पौड़ी

बता दें कि पौड़ी में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. पौड़ी नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आए दिन गुलदार के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. कुछ समय पहले पौड़ी के कमंद गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया था. जिसके बाद से ग्रामीण लगातार वन विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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