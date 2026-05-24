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वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव में गुलदार का हमला, महिला बुरी तरह घायल

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वन्यजीवों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सूबे के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव ओंणी का है. जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर जख्मी कर दिया. गनीमत रही कि मौके पर ग्रामीण मौजूद थे. जिससे उसकी जान बच पाई. इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है.

अचानक गुलदार ने कर दिया हमला: जानकारी के मुताबिक, गुलदार ने जिस महिला पर हमला किया, उसका नाम विनीता देवी है. बताया जा रहा है कि महिला गांव के पास अपने दैनिक कार्य में लगी हुई थी, तभी अचानक घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया.

महिला के गले में आई गंभीर चोटें: इस हमले में महिला के गले में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं, घायल महिला को परिजन और ग्रामीण तत्काल उपचार के लिए श्रीनगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है.