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घर में घुसकर गुलदार ने कुत्ते पर किया हमला, नाकाम हुआ तो दीवार फांद कर भागा, दहशत में आए लोग

उधम सिंह नगर में गुलदार का आतंक, फार्म हाउस में घुसकर पालतू कुत्ते पर झपटा, जान बचाने में कुत्ता हुआ कामयाब

LEOPARD Attack On DOG
कुत्ते पर गुलदार का हमला (फोटो सोर्स- Local Resident/CCTV Footage)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. इसी कड़ी में बन्नाखेड़ा क्षेत्र के मंड फार्म इलाके में एक गुलदार फार्म हाउस परिसर तक पहुंच गया. जहां वो एक पालतू कुत्ते पर हमला करता दिख रहा है. पूरी घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वहीं, घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के बन्नाखेड़ा स्थित मंड फार्म क्षेत्र में एक गुलदार देर रात एक फार्म हाउस के परिसर में घुस गया और वहां बंधे पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाने की कोशिश की. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गुलदार पहले चुपके से घर की दीवार पर चढ़ता है, फिर कुछ देर आसपास का मुआयना करता है.

LEOPARD Attack On DOG
दीवार पर चढ़ा गुलदार (फोटो सोर्स- Local Resident/CCTV Footage)

गुलदार के चंगुल से बाल-बाल बचा कुत्ता: इसके बाद वो धीरे-धीरे आंगन में उतरता है और अचानक हमला कर पालतू कुत्ते को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है. ऐसे में नाकाम होकर गुलदार वापस दीवार फांदकर भाग जाता है. इस पूरी घटना को देखने के बाद स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. घटना के बाद फार्म हाउस के मालिक और आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी.

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. कई बार रात के समय खेतों और फार्म हाउस के आसपास गुलदार को घूमते हुए देखा गया है. इससे इलाके के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. उनका कहना है कि गुलदार के डर से अब किसान और मजदूर भी खेतों में जाने से कतराने लगे हैं. खासकर शाम ढलने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

LEOPARD Attack On DOG
कुत्ते पर झपटा गुलदार (फोटो सोर्स- Local Resident/CCTV Footage)

माता-पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी डर रहे हैं. लगातार हो रही घटनाओं के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में तत्काल पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ा जाए या फिर उसे मानव आबादी से दूर जंगल की ओर खदेड़ा जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है.

"घटना की सूचना मिल गई है और टीम को इलाके में निगरानी के लिए भेजा गया है. विभाग जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगा. ताकि, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और गुलदार को आबादी वाले क्षेत्र से दूर किया जा सके."- प्रकाश चंद आर्य, डीएफओ, तराई पश्चिमी

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