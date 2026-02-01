ETV Bharat / state

अचानक बाइक सवारों पर झपटा गुलदार, सड़क पर गिरकर चोटिल हुआ ग्रामीण

हरिद्वार: उत्तराखंड में शिकारी वन्यजीवों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. इसी कड़ी में हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में सड़क किनारे जंगल में दुबके गुलदार ने बाइक सवारों पर झपट्टा मार दिया. ऐसे में गुलदार की दहशत से बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे और सड़क पर गिर पड़े. हालांकि, बाइक गिरते ही गुलदार जंगल की ओर भाग गया, लेकिन बाइक सवार एक ग्रामीण को गंभीर चोटें आई हैं.

बाइक सवारों पर झपटा गुलदार: जानकारी के मुताबिक, बीती शनिवार यानी 31 जनवरी की शाम दो ग्रामीण बाइक पर सवार होकर पीलीपड़ाव से गैंडीखाता की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में सड़क किनारे जंगल में बैठे एक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. गुलदार की झपट से बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे और अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़े. सड़क पर गिरते ही दोनों ग्रामीण घायल हो गए.

सड़क पर गिरने से घायल पीलीपड़ाव गांव निवासी 45 वर्षीय मंजीत को तत्काल श्यामपुर के नजदीक ही निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की. प्लास्टर और पट्टी करने के बाद मंजीत की छुट्टी कर दी गई, लेकिन इस घटना के बाद मंजीत काफी डरे हुए हैं. इसके अलावा अन्य लोगों में खौफ का माहौल है.