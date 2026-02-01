ETV Bharat / state

अचानक बाइक सवारों पर झपटा गुलदार, सड़क पर गिरकर चोटिल हुआ ग्रामीण

हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में गुलदार ने फैलाई दहशत, बाइक सवारों पर झपटा तो अनियंत्रित होकर गिरे ग्रामीण, एक ग्रामीण की लगी गंभीर चोटें

Leopard
गुलदार (फाइल फोटो- Forest Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 1, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: उत्तराखंड में शिकारी वन्यजीवों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. इसी कड़ी में हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में सड़क किनारे जंगल में दुबके गुलदार ने बाइक सवारों पर झपट्टा मार दिया. ऐसे में गुलदार की दहशत से बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे और सड़क पर गिर पड़े. हालांकि, बाइक गिरते ही गुलदार जंगल की ओर भाग गया, लेकिन बाइक सवार एक ग्रामीण को गंभीर चोटें आई हैं.

बाइक सवारों पर झपटा गुलदार: जानकारी के मुताबिक, बीती शनिवार यानी 31 जनवरी की शाम दो ग्रामीण बाइक पर सवार होकर पीलीपड़ाव से गैंडीखाता की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में सड़क किनारे जंगल में बैठे एक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. गुलदार की झपट से बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे और अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़े. सड़क पर गिरते ही दोनों ग्रामीण घायल हो गए.

सड़क पर गिरने से घायल पीलीपड़ाव गांव निवासी 45 वर्षीय मंजीत को तत्काल श्यामपुर के नजदीक ही निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की. प्लास्टर और पट्टी करने के बाद मंजीत की छुट्टी कर दी गई, लेकिन इस घटना के बाद मंजीत काफी डरे हुए हैं. इसके अलावा अन्य लोगों में खौफ का माहौल है.

"ग्रामीणों पर गुलदार की हमले की सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. टीम ने गुलदार की तलाश की, लेकिन तब तक वो जंगल में चला गया था. घायल ग्रामीण से भी बातचीत की गई. ग्रामीण के शरीर पर गुलदार के पंजों के निशान नहीं पाए गए हैं. गुलदार की दहशत के कारण सड़क पर गिरने से ग्रामीण घायल हुआ था. फिलहाल, ग्रामीण की स्थिति ठीक है और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया है."- विनय राठी, रेंज अधिकारी, श्यामपुर रेंज

जंगल से सटा है लालढांग और श्यामपुर क्षेत्र: हरिद्वार का लालढांग और श्यामपुर क्षेत्र वन विभाग के बीट व राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों से सटा हुआ है. अक्सर यहां मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आते रहते हैं. यहां गुलदार, बाघ और हाथी जैसे खतरनाक वन्यजीवों का खतरा मंडराता रहता है.

Manjeet
घायल मंजीत (फोटो सोर्स- Family Member)

लालढांग क्षेत्र में पूर्व में गुलदारों की ओर से ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं घट चुकी हैं. करीब 6 महीने पहले भी लालढांग क्षेत्र में एक गुलदार आतंक का पर्याय बना हुआ था. हालांकि, वन विभाग की टीम ने तब पिंजरा लगाकर एक गुलदार को पहले ट्रेंकुलाइज किया और फिर उसे पकड़कर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा था. अब एक बार फिर से गुलदार के हमले की घटना से ग्रामीणों में दहशत मच गई है.

हाथियों की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ: लालढांग क्षेत्र में भी जंगली हाथी न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ करते हैं, बल्कि किसानों की फसलों तक को रौंद डालते हैं. हाथियों की ओर से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आम हो चुकी हैं. ग्रामीणों के बार-बार गुहार लगाने के बावजूद भी वन विभाग इन हाथियों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है.

