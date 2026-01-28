रामनगर में गुलदार का आतंक, खेत में काम कर रहे मजदूर पर किया हमला, दहशत में लोग
कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाके में इन दिनों गुलदार के आतंक से डरे हुए है. आज गुलदार ने एक मजदूर पर हमला किया.
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में फिर से जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला है. पीरूमदारा कीर्ति कुंज इलाके में बुधवार को गुलदार ने खेत में काम कर रहे मजदूर पर हमला किया. गुलदार के हमले से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल मजदूर की पहचान रहीस अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद उम्र 45 साल के रूप में हुई है. रहीस अहमद रामनगर के पीरूमदाराकठियापुल का ही रहने वाला है. बताया जा रहा है कि रहीश दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है.
जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब 4 बजे रहीस अहमद पीरूमदारा कीर्ति कुंज के पास खेत में गेहूं की फसल में कीटनाशक दवा डाल रहा था. इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकले गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. दिन के उजाले में हुए इस हमले से आसपास काम कर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जिसमें आसपास के मजदूरों ने हो हल्ला किया तो गुलदार रहीश को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया.
बताया जा रहा है कि गुलदार ने रहीस के हाथ, सिर और सीने पर नाखूनों से गहरे वार किए हैं, जिससे रहीश गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल रहीश को उसका पड़ोसी मोहसिन हुसैन तुरंत बाइक पर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने रहीस का उपचार किया.
रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में तैनात डॉ. सारिक ने बताया कि फिलहाल रहीश की हालत स्थिर है. रहीश के हाथ, पैर और सिर पर कई घाव हैं. एहतियात के तौर पर उसे भर्ती कर लिया गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग तराई पश्चिमी अलर्ट हो गया है. विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर न निकलें. साथ ही खेतों में काम करते समय भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
गौरतलब हो कि इसी क्षेत्र में एक दिन पहले भी गुलदारों की चहल-कदमी देखी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था. वायरल वीडियो में दो गुलदार दिखाई दे रहे हैं.
