लखीमपुर खीरी: तेंदुए ने हमला कर 14 वर्षीय किशोर को उतारा मौत के घाट, गांव में दहशत का माहौल

लखीमपुर: जिले के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे घात लगाए बैठे तेंदुए ने 14 वर्षीय किशोर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. मंगलवार सुबह लहूलुहान हालत में शव मिलने से गांव में चीख-पुकार मच गई. घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पेस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जाच शुरू कर दी है. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

तिकुनिया कोतवाली प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा के अनुसार, इलाके के जसनगर गांव निवासी गुरचरन सिंह का 14 वर्षीय पुत्र राजकमल सोमवार रात करीब नौ बजे घूमने के लिए निकला था. वह जैसे ही जसनगर और खैरेटिया के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, पहले से झोपड़ी में छिपे बैठा तेंदुए ने उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

परिजनों के मुताबिक जब राजकमल देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाशी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के पास राजकमल का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा देखा. शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.