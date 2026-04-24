बहराइच में किसान पर तेंदुआ ने किया हमला, ग्रामीणों ने घेरा तो पेड़ पर चढ़ा, वन विभाग ने लगाया जाल
9 घंटे बीतने के बाद भी तेंदुआ पेड़ पर ही डेरा जमाए हुए है. वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में लगी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 8:11 PM IST
बहराइच : कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग इलाके में तेंदुए का आतंक इन दिनों लगातार जारी है. शुक्रवार को फिर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया. शोन सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तेंदुआ को घेरा तो वह पेड़ पर चढ़ गया. वन विभाग की टीम तेंदुआ का पकड़ने की कोशिश में लगी है.
मोतीपुर रेंज के मटेही ग्राम के रहने वाले 56 वर्षीय ननकन अपने खेत में गए हुए थे, इसी दौरान पहले से मौजूद तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. ननकन चीखने चिल्लाने लगे. पास में मौजूद लोग हांका लगाने तो तेंदुआ पास में एक पेड़ पर चढ़ गया.
ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी. 9 घंटे बीतने के बाद भी तेंदुआ पेड़ पर ही डेरा जमाए हुए है. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित पेड़ से उतारने के प्रयास में लगी है.
पेड़ के चारों तरफ जाल को लगाया गया है, जिससे उसे पकड़ा जा सके या फिर जंगल की ओर भगाया जा सके. डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी तेंदुए को नीचे नहीं उतारा जा सका है.
ग्रामीणों की भीड़ को देखकर तेंदुआ भयभीत हो गया है. ग्रामीणों को हटाकर उसे नीचे उतरने का प्रयास किया जा रहा है. तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने से चोट भी लग सकती है. डीएफओ द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है. उन्होंने बताया कि ननकन को जनपद के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.
यह भी पढ़ें : वाराणसी में पीएम मोदी के आने से पहले सुभासपा का शक्ति प्रदर्शन, डॉ. अरविंद राजभर ने जहूराबाद और अतरौलिया सीट पर बताई प्लानिंग