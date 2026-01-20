ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में गुलदार का खौफ, आंगन में खेल रहे 10 साल के प्रकाश पर किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान

पिथौरागढ़ के जीबी गांव में घर के आंगन में खेल रहे एक बच्चे पर गुलदार ने हमला किया.

Leopard terror
आंगन में खेल रहे 10 साल के प्रकाश पर किया हमला (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 10:02 PM IST

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में गुलदार की सक्रियता बढ़ने लगी है. मंगलवार को जाजरदेवल क्षेत्र के जीबी गांव में गुलदार ने 10 साल के बालक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. हालांकि, आसपास के लोगों के शोर मचाने पर गुलदार बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. शाम लगभग 6 बजे हुए हमले से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है. क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाने की मांग की है.

मिली जानकारी के अनुसार, जीबी गांव में मूल रूप से नेपाल के रहने वाले मान सिंह के 10 वर्षीय बेटे प्रकाश बिष्ट पर गुलदार ने आंगन पर ही हमला कर घायल कर दिया. गुलदार प्रकाश को उठा लेकर ले जाने लगा. लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाने के साथ ही गुलदार का पीछा किया तो घर से कुछ दूरी पर उसने प्रकाश को छोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया. आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया.

गुलदार के हमले की सूचना मिलते ही प्रभगीय वनाधिकारी आशुतोश सिंह के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी की टीम मौके पर पहुंची. जबकि इससे पूर्व वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल बालक का हाल जाना. रेंजर दिनेश जोशी ने बताया कि, हमले के बाद से क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही वन विभाग की टीम ने गश्त करने के साथ ही लोगों से अकेले आवाजाही न करने और सतर्क रहने की अपील की है.

प्रकाश के माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं. प्रकाश, पिथौरागढ़ के सातशिलिंग प्राथमिक पाठशाला में तीसरी कक्षा में पढ़ता है. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निताज दिलाए जाने की मांग की है.

डॉ. अमन आलम ने बताया कि बच्चे का उपचार किया जा रहा है. सिर, मुंह और हाथों में घाव बने हैं. वहीं, गुलदार के हमले में घायल बच्चे का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और रेंजर द्वारा घायल बच्चे के पिता को फौरी तौर पर राहत राशि दी गई.

