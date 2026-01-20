ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में गुलदार का खौफ, आंगन में खेल रहे 10 साल के प्रकाश पर किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में गुलदार की सक्रियता बढ़ने लगी है. मंगलवार को जाजरदेवल क्षेत्र के जीबी गांव में गुलदार ने 10 साल के बालक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. हालांकि, आसपास के लोगों के शोर मचाने पर गुलदार बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. शाम लगभग 6 बजे हुए हमले से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है. क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाने की मांग की है.

मिली जानकारी के अनुसार, जीबी गांव में मूल रूप से नेपाल के रहने वाले मान सिंह के 10 वर्षीय बेटे प्रकाश बिष्ट पर गुलदार ने आंगन पर ही हमला कर घायल कर दिया. गुलदार प्रकाश को उठा लेकर ले जाने लगा. लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाने के साथ ही गुलदार का पीछा किया तो घर से कुछ दूरी पर उसने प्रकाश को छोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया. आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया.

गुलदार के हमले की सूचना मिलते ही प्रभगीय वनाधिकारी आशुतोश सिंह के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी की टीम मौके पर पहुंची. जबकि इससे पूर्व वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल बालक का हाल जाना. रेंजर दिनेश जोशी ने बताया कि, हमले के बाद से क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही वन विभाग की टीम ने गश्त करने के साथ ही लोगों से अकेले आवाजाही न करने और सतर्क रहने की अपील की है.