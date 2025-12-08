ETV Bharat / state

रीठा रैतौली में गुलदार ने किशोर पर हमला कर किया घायल, खौफजदा ग्रामीण

पिथौरागढ़: बेरीनाग के रीठा रैतौली में गुलदार ने हमला कर एक किशोर को घायल कर दिया. तेंदुए के हमले की घटना के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. वन विभाग की टीम ने रात में गश्त कर लोगों को शाम ढलने के बाद अकेले घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी.

बीती देर शाम बेरीनाग के रीठा रैतोली ग्राम पंचायत के ठांगा गांव निवासी अमित सिंह बोरा (16) बाजार से घर जा रहा था. प्राथमिक पाठशाला ठांगा के पास तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. उसकी चीख सुनकर परिजनों ने जब शोर मचाया तो तेंदुआ भाग गया. तेंदुए के हमले में अमित के हाथों समेत अन्य हिस्सों में जख्म हुए हैं. इसके बाद परिजन उसे सीएचसी बेरीनाग लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. ग्राम प्रधान निशा धारियाल ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है.

तेंदुए के हमले की घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद देर रात तक टीम ने क्षेत्र में गश्त की. इस दौरान लाउडस्पीकर से लोगों से शाम के समय छोटे बच्चों को अकेले न छोड़ने और खेलने के लिए जाने वाले बच्चों और युवाओं से समय पर घर लौटने की अपील की गई. वन विभाग ने महिलाओं से भी घास काटने के लिए वनों में अकेले न जाने की अपील की गई है. वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया कि तेंदुए के हमले की सूचना के बाद टीम को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों को भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है. लोगों से घरों के आसपास की झाड़ियों का कटान करने और शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करने की अपील की जा रही है.