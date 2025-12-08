ETV Bharat / state

रीठा रैतौली में गुलदार ने किशोर पर हमला कर किया घायल, खौफजदा ग्रामीण

पिथौरागढ़ जिले के कई क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक छाया हुआ है. जिससे लोग दहशत में हैं.

Pithoragarh Leopard Terror
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: बेरीनाग के रीठा रैतौली में गुलदार ने हमला कर एक किशोर को घायल कर दिया. तेंदुए के हमले की घटना के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. वन विभाग की टीम ने रात में गश्त कर लोगों को शाम ढलने के बाद अकेले घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी.

बीती देर शाम बेरीनाग के रीठा रैतोली ग्राम पंचायत के ठांगा गांव निवासी अमित सिंह बोरा (16) बाजार से घर जा रहा था. प्राथमिक पाठशाला ठांगा के पास तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. उसकी चीख सुनकर परिजनों ने जब शोर मचाया तो तेंदुआ भाग गया. तेंदुए के हमले में अमित के हाथों समेत अन्य हिस्सों में जख्म हुए हैं. इसके बाद परिजन उसे सीएचसी बेरीनाग लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. ग्राम प्रधान निशा धारियाल ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है.

तेंदुए के हमले की घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद देर रात तक टीम ने क्षेत्र में गश्त की. इस दौरान लाउडस्पीकर से लोगों से शाम के समय छोटे बच्चों को अकेले न छोड़ने और खेलने के लिए जाने वाले बच्चों और युवाओं से समय पर घर लौटने की अपील की गई. वन विभाग ने महिलाओं से भी घास काटने के लिए वनों में अकेले न जाने की अपील की गई है. वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया कि तेंदुए के हमले की सूचना के बाद टीम को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों को भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है. लोगों से घरों के आसपास की झाड़ियों का कटान करने और शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करने की अपील की जा रही है.

भालू की दहशत के ग्रामीण में भय: थल चौसला क्षेत्र में भालू दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में है. भटीगांव, हीपा, दडमौली समेत अन्य क्षेत्रों में आए दिन भालू दिखाई दे रहा है. भालू की दहशत से महिलाओं ने जानवरों को जंगल ले जाना और घास काटने के लिए जाना छोड़ दिया है. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू की दहशत से निजात दिलाने की मांग उठाई है. थल के चौसला, भटीगांव, अधौली, दडमौली, लेपार्थी, अडखेत में भालू के आतंक से लोग परेशान हैं. भालू के आतंक से महिलाओं की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई है.

भाटीगांव निवासी मनोज पाठक बताया कि बीते दिन भालू गांव ने गांव के पास के माल्टा, संतरे के पौंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है. देवराज रौतेला ने बताया कि भालू ने फलों को गिरा कर बर्बाद कर दिया है. चौसला निवासी कला कार्की, सरिता कार्की अपने निजी कार्य के लिए पांखू गई थी, पांखू से लौटते वक्त चन्याथी के जंगलों के पास महिलाओं को भालू दिखाई दिया. शोर मचाने के बाद भालू ऊपर पहाड़ी की ओर भाग गया. रेंजर चंदा मेहरा ने बताया कि वन बीट अधिकारी के नेतृत्व में टीम, भट्टीगांव, चौसाला को भेज दी गई है. टीम भालू के हमले के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है.

पढ़ें-

TAGGED:

पिथौरागढ़ गुलदार आतंक
PITHORAGARH LEOPARD TERROR
PITHORAGARH LATEST NEWS
गुलदार ने किशोर पर किया हमला
PITHORAGARH LEOPARD TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.