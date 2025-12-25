ETV Bharat / state

बलरामपुर में तेंदुआ के हमले में महिला की मौत, जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, एक महीने में तीन की गई जान

बलरामपुर : भाभंर रेंज के जंगल में लकड़ी बिनने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान कमला (22) के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की. वन विभाग की तीन टीम तेंदुए की तलाश कर रही है. वहीं जिलाधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दिए हैं. तेंदुए के लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है. एक महीने में तेंदुए के हमले से तीन मौत हो चुकी है.

सोहेलवा वन क्षेत्र के पचपेड़वा के विश्वपुर कोड़र गांव के थारू जनजाति की महिला कमला देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ गुरुवार को जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. तभी घात लगाए तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया. साथ गई अन्य महिलाएं भागकर गांव पहुंची और शोर मचाया. शोर सुनकर गांव वाले जंगल में पहुंचे, लकिन तब तक तेंदुआ भाग गया था. खून से लथपथ महिला का शव जंगल में पड़ा था. गर्दन पर काटने का निशान था.

ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सोहेलवा वन क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की तीन टीमें लगाई गई हैं. घटना स्थल के आस-पास ट्रैक कैमरे लगाए जा रहे हैं.