ETV Bharat / state

बलरामपुर में तेंदुआ के हमले में महिला की मौत, जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, एक महीने में तीन की गई जान

जिलाधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दिए हैं. तेंदुए के लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत है.

तेंदुआ के हमले में महिला की मौत.
तेंदुआ के हमले में महिला की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : भाभंर रेंज के जंगल में लकड़ी बिनने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान कमला (22) के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की. वन विभाग की तीन टीम तेंदुए की तलाश कर रही है. वहीं जिलाधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के निर्देश दिए हैं. तेंदुए के लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है. एक महीने में तेंदुए के हमले से तीन मौत हो चुकी है.

सोहेलवा वन क्षेत्र के पचपेड़वा के विश्वपुर कोड़र गांव के थारू जनजाति की महिला कमला देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ गुरुवार को जंगल में लकड़ी बिनने गई थी. तभी घात लगाए तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया. साथ गई अन्य महिलाएं भागकर गांव पहुंची और शोर मचाया. शोर सुनकर गांव वाले जंगल में पहुंचे, लकिन तब तक तेंदुआ भाग गया था. खून से लथपथ महिला का शव जंगल में पड़ा था. गर्दन पर काटने का निशान था.

ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सोहेलवा वन क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की तीन टीमें लगाई गई हैं. घटना स्थल के आस-पास ट्रैक कैमरे लगाए जा रहे हैं.

जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि वन विभाग को पिंजड़ा लगाकर तेंदुए को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं. शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट मिलते ही मृतका के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी. वन जीवों के हमलों से बचाव के लिए जन जागरण चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में किसी भी दशा में प्रवेश न करें. साथ ही किसी भी वन जीव के दिखाई देने पर प्रशासन एवं वन विभाग को सूचित करें.

यह भी पढ़ें : भतीजे आकाश आनंद को पिता बनने पर मायावती ने दी बधाई, बेटी को बहुजन मिशन के लिए तैयार करने की इच्छा का किया स्वागत

TAGGED:

LEOPARD ATTACK WOMAN
BALRAMPUR NEWS
LEOPARD SCARE IN BALRAMPUR
तेंदुए ने महिला पर किया हमला
BALRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.