खेत में घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला, दरांती से वार कर मौत के मुंह से लौटी जिंदा
रुद्रप्रयाग में बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने किया हमला, 65 साल की नारायणी देवी ने भी दरांती से किया पलटवार, जबड़े-पंजों से जिंदा बच निकली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 6:34 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. जहां बसुकेदार तहसील के कोटी पठालीधार गांव में बुजुर्ग महिला पर घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन पहाड़ की इस वीर महिला ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए हाथ में मौजूद दरांती से गुलदार का डटकर मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली.
जानकारी के मुताबिक, कोटी पठालीधार गांव की नारायणी देई देवी पत्नी पुष्कर सिंह रावत (उम्र 65 वर्ष) रोजाना की तरह खेतों के किनारे घास काट रही थीं. तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक उन पर हमला बोल दिया. देखते ही देखते गुलदार ने उनके हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला. जिसमें महिला लहूलुहान हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.
महिला ने दरांती से गुलदार पर किया वार, जंगल की तरफ भागा गुलदार: जीवन और मौत के बीच चल रही इस जंग में नारायणी देवी ने हिम्मत दिखाते हुए घास काटने वाली दरांती उठाई और पूरी ताकत से गुलदार पर पलटवार कर दिया. उनके साहस के आगे गुलदार भी पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग निकला. जिससे महिला की जान बच पाई.
गुलदार के हमले में जख्मी होने के बाद भी घास लेकर पहुंचीं घर: हैरानी की बात ये रही कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नारायणी देवी ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी घास की कंडी उठाई और किसी तरह खुद ही घर पहुंचीं. खून से लथपथ मां को देखकर बेटे पंकज उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि लेकर पहुंचे. जहां पर उनका उपचार किया गया.
"महिला के हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव हैं. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है."- डॉ. निधि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगस्त्यमुनि
उधर, गुलदार के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की एक टीम अस्पताल पहुंची. जबकि, दूसरी टीम कोटी गांव में मौके का निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए रवाना कर दी गई. जहां अस्पताल पहुंची टीम ने महिला का हाल जाना, तो वहीं दूसरी टीम गुलदार को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बढ़ रहे गुलदार के हमले: रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार के हमलों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जंगल और खेतों में काम करने वाली महिलाओं, किसानों और ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त, गुलदार की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
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