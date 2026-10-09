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पौड़ी में गुलदार का जानलेवा हमला, घास लेने गई महिला की मौत, भंडारीगांव में सड़कों पर ग्रामीण

उत्तराखंड में गुलदार का आतंक ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: पौड़ी-श्रीनगर मोटरमार्ग पर खंडाह के समीप बछेली ग्रामसभा के तरुली गांव में गुलदार के हमले में 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला जंगल में घास लेने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में गुलदार की सक्रियता को लेकर भय बना हुआ ह.

बुधवार शाम तरुली गांव निवासी बीना देवी घास लेने के लिए जंगल गई थीं. इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. हमले में महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला के साथ मौजूद अन्य महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार शव को कुछ दूरी पर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे.