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धमतरी में तेंदुए का हमला: कारीपानी गांव में 3 लोग जख्मी, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

धमतरी में तेंदुए का हमला ( ETV Bharat )

धमतरी: तेंदुए का आतंक धमतरी जिले में जारी है. बुधवार की देर रात तेंदुए ने नगरी इलाके के कारीपानी गांव में घरों में घुसकर तीन लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. गनीमत रही कि लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग निकला. तेंदुए के हमले में 2 महिलाएं और 1 पुरूष जख्मी हुए हैं. घटना के बाद आज सुबह जब लोग गांव के बाहर निकले तो तेंदुए को सड़क पार करते हुए देखा. स्थानीय लोगों में भय का माहौल है. लोगों ने तेंदुए के हमले की खबर वन विभाग की टीम को भी दी है. गांव वालों ने बताया कि तेंदुए को सबसे पहले राहगीरों ने देखा और उसका वीडियो बनाया, जो अब वायरल भी हो रहा है.

धमतरी में तेंदुए का हमला कारीपानी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रात में बुजुर्ग महिला उर्मिला बाई मरकाम के घर के बाहर बंधा बैल अचानक शोर मचाने लगा. आवाज सुनकर उर्मिला बाई घर से बाहर निकली, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर सुंदर लाल नेताम भी बाहर आया, लेकिन तेंदुए ने उसपर भी हमला कर दिया. इसके बाद तेंदुआ पास के एक अन्य घर में पहुंचा और वहां मौजूद एक महिला पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की समझाइश दी. तेंदुए की लगातार मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने गांव के आसपास जंगल में पिंजरा भी लगाया है.