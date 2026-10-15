धमतरी में तेंदुए का हमला: कारीपानी गांव में 3 लोग जख्मी, वन विभाग ने लगाया पिंजरा
वन विभाग की टीम ने खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम को काम पर लगा दिया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 6:09 PM IST
धमतरी: तेंदुए का आतंक धमतरी जिले में जारी है. बुधवार की देर रात तेंदुए ने नगरी इलाके के कारीपानी गांव में घरों में घुसकर तीन लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. गनीमत रही कि लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग निकला. तेंदुए के हमले में 2 महिलाएं और 1 पुरूष जख्मी हुए हैं. घटना के बाद आज सुबह जब लोग गांव के बाहर निकले तो तेंदुए को सड़क पार करते हुए देखा. स्थानीय लोगों में भय का माहौल है. लोगों ने तेंदुए के हमले की खबर वन विभाग की टीम को भी दी है. गांव वालों ने बताया कि तेंदुए को सबसे पहले राहगीरों ने देखा और उसका वीडियो बनाया, जो अब वायरल भी हो रहा है.
धमतरी में तेंदुए का हमला
कारीपानी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रात में बुजुर्ग महिला उर्मिला बाई मरकाम के घर के बाहर बंधा बैल अचानक शोर मचाने लगा. आवाज सुनकर उर्मिला बाई घर से बाहर निकली, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर सुंदर लाल नेताम भी बाहर आया, लेकिन तेंदुए ने उसपर भी हमला कर दिया. इसके बाद तेंदुआ पास के एक अन्य घर में पहुंचा और वहां मौजूद एक महिला पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की समझाइश दी. तेंदुए की लगातार मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने गांव के आसपास जंगल में पिंजरा भी लगाया है.
नगरी से जिला अस्पताल किया गया रेफर
तेंदुए के हमले में जख्मी तीनों लोगों को सिविल अस्पताल नगरी ले जाया गया. जहां से उर्मिला बाई मरकाम और सुंदर लाल नेताम को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे गांवों में तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. वन विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
रात के वक्त हम लोग घर में सो रहे थे तब तेंदुए ने हमला कर जख्मी कर दिया. बैल के शोर मचाने पर दादी बाहर निकलकर देखने गई थी. तभी घात लगाए तेंदुए ने हमला कर दिया. दादी जब चिल्लाई तो मामा देखने के लिए बाहर गए तब तेंदुए ने उनपर भी हमला कर दिया: परिजन
तेंदुए ने तीन लोगों पर हमला कर दिया है. सभी जख्मी लोगों की हालत स्थिर है. दो लोगों को इलाज के लिए रेफर किया गया है: डॉ राजेश सूर्यवंशी, जिला अस्पताल धमतरी
सीतानदी टाइगर रिजर्व की घटना
वहीं दूसरी घटना धमतरी के ही बस्तर बुडरा गांव की है, जहां 4 ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला कर दिया. सभी जख्मी ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाया गया है. एक ही तेंदुए के दोनों गांवों में हमले की आशंका जताई जा रही है. वन विभाग की टीम ड्रोन से निगरानी करते हुए तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी है.
तेंदुए की कब-कब देखी गई मौजूदगी
3 अक्तूबर 2026: कांकेर के न्यू आरईएस रामनगर कॉलोनी स्थित एक मठ में तेंदुआ आराम फरमाता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों ने तेंदुए को जब वहां बैठे देखा तो उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया उस इलाके में अक्सर जंगली जानवर आते-जाते रहते हैं.
3 अक्तूबर 2026:महासमुंद के बागबाहरा वनपरिक्षेत्र में खूंखार तेंदुआ एक किसान के घर में घुस गया और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. जख्मी लोगों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.
10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.
27 अगस्त 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलमार्ग में भनवारटंक के पास रेल टर्मिनल क्षेत्र में 27 अगस्त को 1 तेंदुआ दिखाई दिया है. तेंदुए के रेलवे ट्रैक और सुरंग के भीतर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
1 अगस्त 2026: गरियाबंद के जोबा के केराबहार में खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने काबू में किया. मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
6 अगस्त 2026: कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र में भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. बाद वन विभाग की टीम ने शिकारी तेंदुए का रेस्क्यू कुएं से किया.
5 अगस्त 2026: बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे घूमता रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.
12 जुलाई 2026: धमतरी वन विभाग ने नगरी वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया.
15 जून 2026: धमतरी के गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर आराम फरमाता तेंदुआ राहगीरों को नजर आया. रोड पर बैठे तेंदुए की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई.