आंखों के सामने बच्ची को दबोच ले गया तेंदुआ, मौत; वन विभाग पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
बेलरायां रेंज के रेंजर भूपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि तेंदुए के लिए पहले से ही दो स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:16 AM IST
लखीमपुर खीरी: सिंगाही थाना क्षेत्र के सिधौना गांव स्थित फुटहा फार्म में तेंदुआ ने 7 साल की बच्ची को मार डाला. तेंदुआ परिजनों की आंखों के सामने से बच्ची को उठा ले गया. परिजन पीछे-पीछे दौड़े तो घर से करीब 500 मीटर दूर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया. तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी.
बेलरायां रेंज के रेंजर भूपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस इलाके में तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए पहले से ही दो स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं. वन विभाग की गश्ती टीम भी लगातार निगरानी कर रही है. वन रेंजर ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह सतर्क रहें और बच्चों को कहीं भी अकेला न छोड़ें.
परिजनों के सामने तेंदुए ने दबोचा: जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले सिंगाही थाना क्षेत्र में सिधौना स्थित फुटहा फार्म निवासी जोगा सिंह की 7 वर्षीय बेटी सिमरन घर के अंदर मौजूद थी. शाम करीब 7 बजे अचानक एक तेंदुआ घर में घुस आया. परिजनों जब तक कुछ समझ पाते, तेंदुआ ने बच्ची को अपने जबड़े में दबोचा और फरार हो गया.
खेत में मिली बच्ची की लाश: मृत बच्ची सिमरन के चाचा महक सिंह ने बताया कि हम लोग और आसपास के लोग चीख-पुकार करते हुए तेंदुए के पीछे दौड़े, लेकिन वह तेजी से अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला.
काफी देर तक तलाश के बाद घर से लगभग 500 मीटर दूर गेहूं और मसूर के खेत में बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं.
वन विभाग पर ग्रामीणों की नाराजगी: घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने में भी डर रहे हैं.
घटना के बाद वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना पहले भी कई बार दी गई थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
पहले भी कर चुका है शिकार: ग्रामीणों के अनुसार, यह तेंदुआ पहले भी इलाके में दो पालतू कुत्तों और एक बछिया को अपना शिकार बना चुका है. इसके बावजूद न तो गश्त बढ़ाई गई और न ही प्रभावी तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश हुई.
सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम के देरी से पहुंचने को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी. ग्रामीणों का कहना है कि घटना के करीब 2 घंटे बाद तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.
समझाने में जुटा प्रशासन: मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
वहीं, सूचना मिलते ही SDM राजीव निगम और क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे. ग्रामीणों की मांग है पहले तेंदुए को पकड़ा जाए तब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. वन विभाग के कर्मचारी परिजनों को समझाने में लगे हैं.
यह भी पढ़ें: UP में 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान; स्कूली वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा जांच के निर्देश