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यूपी के इस जिले के किसानों को राहत, खतौनी में नाम दर्ज कराने समेत कई दिक्कतें दूर करने गांव-गांव जाएंगे लेखपाल

एक माह तक चलेगा विशेष अभियान, किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

lekhpals visit every village address problems faced firozabad farmers
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:23 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद के किसानों और अन्य ग्रामीणों के लिए एक राहत भरी खबर है. ऐसे किसान जिनकी खतौनी में नाम गलत है और वह लंबे समय से तहसीलों और अन्य हुक्मरानों के चक्कर काटते-काटते परेशान हो गए है तो ऐसे किसानों के पास लेखपाल खुद जाकर गलतियों को दूर करने का काम करेंगे. जिले में एक माह तक विशेष अभियान चलेगा.


जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में अंश निर्धारण की जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान में दर्ज अंश निर्धारण वास्तविक स्थिति से भिन्न है. भूलेखों में इस प्रकार की त्रुटियों के कारण काश्तकारों और ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पूरे जनपद में एक माह का विशेष सुधारीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इस अभियान के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें अभियान के दौरान सभी लेखपालों की रोस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है. लेखपाल गांव-गांव जाकर खतौनी को पढ़कर सुनाएंगे और अंश निर्धारण में मौजूद त्रुटियों को चिह्नित करेंगे.खतौनी पठन के दौरान अंश निर्धारण में पाई जाने वाली समस्त भिन्नताओं एवं त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए नियमानुसार सुधार की कार्यवाही की जाएगी.


संपूर्ण अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने और सभी तहसीलों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एडीएम (नमामि गंगे) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान लगातार एक माह तक संचालित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र काश्तकार या प्रभावित गाटा छूटने न पाए.


जिलाधिकारी ने बताया कि वज स्वयं प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक कर अभियान की तहसीलवार एवं हल्कावार प्रगति की रिपोर्ट लेंगे. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान के दौरान पूर्ण पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए, ताकि आम जनता को अपनी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें.

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