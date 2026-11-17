श्रावस्ती: लेखपाल को नामांतरण के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, महिला की शिकायत पर DM ने किया सस्पेंड
नामांतरण के लिए लेखपाल मांग रहा था रिश्वत, शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंची थी पीड़िता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:31 PM IST
श्रावस्ती: नवागत जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. जनता दर्शन में पहुंची महिला की शिकायत के आधार पर एसडीएम को तुरंत मामले की जांच के निर्देश दिए. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लेखपाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. डीएम के इस सख्त कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार, जमुनहा तहसील क्षेत्र के मोहनपुर भरथा निवासी गंगाजली पत्नी कमलेश कुमार जनता दर्शन में गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बंटवारे का वाद एसडीएम जमुनहा के न्यायालय में दायर था.
साक्ष्यों के आधार पर उन्हें कुर्रा संख्या-5 आवंटित किया गया था. सभी पक्षों के गाटा संख्या भी स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए गए थे. उसके बाद नामांतरण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
महिला का आरोप था कि हल्का लेखपाल को तीन हजार रुपये देने के बावजूद नामांतरण नहीं किया गया और इसके लिए उनसे 10 हजार रुपये की अतिरिक्त रिश्वत मांगी जा रही है.
शिकायत पर डीएम ने एसडीएम जमुनहा को जांच करने और संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम जमुनहा रवि प्रताप सिंह ने मामले की जांच की. जांच में लेखपाल के विरुद्ध आरोप सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
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