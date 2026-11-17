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श्रावस्ती: लेखपाल को नामांतरण के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, महिला की शिकायत पर DM ने किया सस्पेंड

लेखपाल सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: नवागत जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. जनता दर्शन में पहुंची महिला की शिकायत के आधार पर एसडीएम को तुरंत मामले की जांच के निर्देश दिए. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लेखपाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. डीएम के इस सख्त कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, जमुनहा तहसील क्षेत्र के मोहनपुर भरथा निवासी गंगाजली पत्नी कमलेश कुमार जनता दर्शन में गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बंटवारे का वाद एसडीएम जमुनहा के न्यायालय में दायर था.