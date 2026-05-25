ETV Bharat / state

लेखपाल मुख्य परीक्षा; अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा

लखनऊ: 21 मई को लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें कुछ सेंटरों पर पेपर लीक होने की अफवाह भी फैली थी. इसके कारण अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक की तहरीर पर विभूतिखंड थाने में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मुख्य परीक्षा को लेकर अफवाह फैलानों वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. आयोग से मिली शिकायत के आधार पर लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच पुलिस उपायुक्त पूर्वी, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी और सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड की निगरानी में की जाएगी.

आयोग ने शिकायत में स्पष्ट किया है कि लेखपाल पद पर चयन के लिए 44 जनपदों के 861 परीक्षा केंद्रों पर पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई थी. हालांकि अराजक तत्वों ने मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक पोस्ट शेयर किए. इसके जरिए सरकार की छवि धूमिल करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया.