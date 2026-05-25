लेखपाल मुख्य परीक्षा; अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा
पूरे मामले की जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 5:35 PM IST
लखनऊ: 21 मई को लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें कुछ सेंटरों पर पेपर लीक होने की अफवाह भी फैली थी. इसके कारण अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक की तहरीर पर विभूतिखंड थाने में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई है.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मुख्य परीक्षा को लेकर अफवाह फैलानों वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. आयोग से मिली शिकायत के आधार पर लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच पुलिस उपायुक्त पूर्वी, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी और सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड की निगरानी में की जाएगी.
आयोग ने शिकायत में स्पष्ट किया है कि लेखपाल पद पर चयन के लिए 44 जनपदों के 861 परीक्षा केंद्रों पर पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई थी. हालांकि अराजक तत्वों ने मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक पोस्ट शेयर किए. इसके जरिए सरकार की छवि धूमिल करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया.
इससे पहले आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की थी कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें. केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. आयोग ने भरोसा दिलाया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
विभूति खण्ड थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक अनुराग प्रजापति की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है उच्च अधिकारियों की टीम द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
यह भी पढ़ें: कानपुर में लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल; अंडरगारमेंट और जूतों में हाईटेक डिवाइस छिपाकर पहुंचे 2 छात्र गिरफ्तार