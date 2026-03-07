लेखपाल की नौकरी, 50 करोड़ की 41 प्रॉपर्टी, जानें कमिश्नर ने क्या किया

लेखपाल की नौकरी, 50 करोड़ की 41 प्रॉपर्टी, जानें कमिश्नर ने क्या किया
यूपी के कानपुर में एक मामूली लेखपाल के पास 50 करोड़ रुपये की 41 सम्पतियां मिली हैं. कमिश्नर ने बर्खास्त कर दिया.
कानपुर: यूपी के शहर में कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने एक ऐसे लेखपाल को बर्खास्त कर दिया. जिसके पास 50 करोड़ रुपये की 41 सम्पतियां मिली हैं.
इस मामले में डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने लेखपाल आलोक दुबे के खिलाफ जांच कराई थी. हालांकि लेखपाल को बर्खास्त करने की पुष्टि खुद मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने की.
उन्होंने बताया डीएम से जांच के बाद लेखपाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसमें हाईकोर्ट से अपीलीय अधिकारी के तौर में कमिश्नर कानपुर मंडल को जांच अधिकारी बनाया गया. जिसमें कमिश्नर ने लेखपाल से बात की तो लेखपाल ने करोड़ों रुपये की सम्पतियों का होना भी स्वीकार किया. जिसमें पत्नी समेत अन्य परिचितों के नाम प्रॉपर्टी कराई गयीं.
कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा साक्ष्यों के आधार पर लेखपाल की सेवा समाप्त कर दी गई.
पूरे शहर में चर्चा, हो सकती और भी जांचें: लेखपाल आलोक दुबे के मामले में बर्खास्तगी के बाद अब इस मामले की चर्चा पूरे शहर में जोरों पर है. डीएम कार्यालय के आला अफसरों का कहना है, आने वाले दिनों में सभी लेखपलों की जांच कराई जा सकती है.
वहीं चर्चा ये भी है लेखपाल आलोक दुबे के मामले में लेखपाल की ओर से फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जिसके लिए कमिश्नर कार्यालय की ओर से सारी तैयारियां कर ली गयीं हैं. कमिश्नर ने कहा, हमारे पास जो साक्ष्य हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा.
उधर लेखपाल की अमीरी को लेकर दूर-दूर तक चर्चा हो रही है.
