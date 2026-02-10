ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 5 हजार रुपये घूस लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार, नामांतरण आदेश के नाम पर मांगा था पैसा

मिर्जापुरः मिर्जापुर एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को चंदबदी लेखपाल को पकड़ा है. नामांतरण का आदेश जारी कराने के नाम पर लेखपाल अरुण कुमार यादव 5000 घूस ले रहा था. पकड़े गए लेखपाल का हाथ धुलवाया गया तो उसके हाथ में केमिकल युक्त कलर लग गया पाया गया. एंटी करप्शन की टीम ने भरूहना से लेखपाल को गिरफ्तार कर देहात कोतवाली लाई. जहां से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया.

बताया जा रहा ड्रमंडगंज के भटपुरवा गांव के रहने वाले अनिल कुमार ने एंटी करप्शन को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि लालगंज तहसील क्षेत्र के हलिया ड्रमंडगंज में चकबंदी का काम चल रहा है. जिसमें अपना नामांतरण कराने के लिए आवेदन किया था. भटपुरवा क्षेत्र में तैनात लेखपाल अरुण कुमार यादव नामांतरण का आदेश जारी कराने के लिए पांच हजार रुपये मांग रहा है. पैसे नहीं देने पर नामांतरण का आदेश जारी नहीं करा रहा है. कई बार शिकायत की गई लेकिन आदेश नहीं जारी किया.