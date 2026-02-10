मिर्जापुर में 5 हजार रुपये घूस लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार, नामांतरण आदेश के नाम पर मांगा था पैसा
नामांतरण का आदेश जारी कराने के नाम पर किसान से ले रहा था घूस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 8:21 PM IST
मिर्जापुरः मिर्जापुर एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को चंदबदी लेखपाल को पकड़ा है. नामांतरण का आदेश जारी कराने के नाम पर लेखपाल अरुण कुमार यादव 5000 घूस ले रहा था. पकड़े गए लेखपाल का हाथ धुलवाया गया तो उसके हाथ में केमिकल युक्त कलर लग गया पाया गया. एंटी करप्शन की टीम ने भरूहना से लेखपाल को गिरफ्तार कर देहात कोतवाली लाई. जहां से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया.
बताया जा रहा ड्रमंडगंज के भटपुरवा गांव के रहने वाले अनिल कुमार ने एंटी करप्शन को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि लालगंज तहसील क्षेत्र के हलिया ड्रमंडगंज में चकबंदी का काम चल रहा है. जिसमें अपना नामांतरण कराने के लिए आवेदन किया था. भटपुरवा क्षेत्र में तैनात लेखपाल अरुण कुमार यादव नामांतरण का आदेश जारी कराने के लिए पांच हजार रुपये मांग रहा है. पैसे नहीं देने पर नामांतरण का आदेश जारी नहीं करा रहा है. कई बार शिकायत की गई लेकिन आदेश नहीं जारी किया.
शिकायत पर एंटीकरप्शन की टीम के निरीक्षक अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण अवतार और निरीक्षक विनोद यादव अपने टीम के साथ भरूहना चाैराहे पर पहुंचेय जब चंकबंदी लेखपाल पीड़ित से रिश्वत 5 हजार रुपये लिया तो रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. टीम ने लेखपाल के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया.
एंटीकरप्शन की टीम के निरीक्षक अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि भटपुरवा क्षेत्र के लेखपाल अरुण कुमार यादव पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. अरुण कुमार जौनपुर के थाना खुटहन स्थित तिलकिहा हरिहरापुर गांव के रहने वाला है. लेखपाल खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
