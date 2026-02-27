ETV Bharat / state

एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार; एंटी करप्शन टीम ने दो लेखपालों को जेल भेजा

एंटी करप्शन टीम ने दो लेखपालों को जेल भेजा. ( Photo Credit: Anti Corruption Team Prayagraj )

प्रयागराज: भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज मंडल की टीम ने एक राजस्व लेखपाल को 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. वहीं, इसी मामले में सहयोगी महिला लेखपाल को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया. कार्रवाई गुरुवार को हुई.

भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज मंडल के निरीक्षक अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के आनापुर गांव निवासी अभयराज यादव ने एंटी करप्शन संगठन प्रयागराज को प्रार्थना पत्र दिया था.

उनका आरोप था कि उनकी नानी प्रभु देवी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(ए)(1) के तहत दाखिल प्रकरण में आख्या लगाने और मकान निर्माण न रोकने के बदले लेखपाल द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है.

शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद 26 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज की 14 सदस्यीय ट्रैप टीम का गठन किया गया. निरीक्षक अलाउद्दीन अंसारी के नेतृत्व में टीम ने लखनऊ रोड स्थित शिवपुर मलाका के पास शिवा शूज हब के नजदीक जाल बिछाया.

दोपहर करीब 1:20 बजे टीम ने आरोपी राजशेखर सिंह, राजस्व लेखपाल, तहसील सोरांव, प्रयागराज को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़ लिया. वहीं, जूही मिश्रा, राजस्व लेखपाल, तहसील सोरांव, प्रयागराज को रिश्वत के लेन-देन में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.