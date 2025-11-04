ETV Bharat / state

मेरठ में लेखपाल घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार; दाखिल खारिज कराने के लिए मांगी थी 5 हजार की रिश्वत

एंटी करप्शन इंस्पेक्टर दुर्गेश ने बताया कि आरोपी लेखपाल से 5 हजार रुपए भी बरामद किए गए. मुकदमा दर्ज कराया गया है.

आरोपी लेखपाल ऋषिपाल.
आरोपी लेखपाल ऋषिपाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:44 AM IST

मेरठ: एंटी करप्शन टीम ने मेरठ सदर तहसील से लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. तहसील में तैनात लेखपाल ने दाखिल खारिज कराने के लिए पीड़ित से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. यह मामला एंटी करप्शन टीम के पास पहुंचा तो टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी लेखपाल का नाम ऋषिपाल है, उसने जमीन के मामले में गेझा गांव की रहने वाली एक महिला से रिश्वत की रकम ली थी. गेझा गांव की रहने वाली महिला ने मेरठ में स्थित एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की थी. महिला ने आरोप लगाया कि दाखिल खारिज कराने के नाम पर लेखपाल उनसे रिश्वत मांग रहा है.

एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा: सोमवार को महिला ने अपने काम के सिलसिले में लेखपाल से जैसे ही मुलाकात की, लेखपाल ने रकम की मांग दोहराई. इस पर केमिकल लगे नोट महिला ने उसे अपने पास से दे दिए. इसके बाद महिला बाहर की तरफ आ गई. तब एंटी करप्शन की टीम ने उस लेखपाल जो दबोच लिया.

क्या था पूरा मामला: एंटी करप्शन इंस्पेक्टर दुर्गेश ने बताया कि परतापुर थाना क्षेत्र के गांव गेझा की रहने वाली सोनू पत्नी दीपक ने अपने लिए लगभग एक महीने पहले कुछ जमीन खरीदी थी. तभी से वह लगातार अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए सदर तहसील के चक्कर लगा रही थी.

वहां लेखपाल ऋषिपाल ने उनसे 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी. शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को सोनू को रिश्वत की रकम के साथ तहसील भेज दिया, जैसे ही लेखपाल ने पैसे लिए, टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथो गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी लेखपाल से 5 हजार भी बरामद किए गए हैं. उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी लेखपाल के विरुद्ध टीम ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है. जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी वह अपनाई जाएगी.

