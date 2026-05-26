बरेली में 5 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, कोतवाली में हंगामा, पत्नी बोली- एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने फंसाया, मारपीट भी की
गिरफ्तारी के बाद लेखपाल संघ और आरोपी की पत्नी ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:49 PM IST
बरेली : तहसील सदर के राजस्व लेखपाल की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. भ्रष्टाचार निरोधक संगठन जहां इसे बड़ी कार्रवाई बता रहा है, वहीं लेखपाल संघ और आरोपी के परिजन पूरी कार्रवाई को साजिश करार दे रहे हैं. मामले को लेकर मंगलवार को कोतवाली में जमकर हंगामा भी हुआ.
मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ट्रैप टीम ने तहसील सदर कार्यालय में तैनात राजस्व लेखपाल विपिन पटेल को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. शिकायतकर्ता बली मोहम्मद निवासी कमपुर चौधरी, थाना इज्जतनगर ने आरोप लगाया था कि 171 वर्ग गज जमीन के दाखिल-खारिज के एवज में लेखपाल रिश्वत मांग रहा था. शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर शाम करीब 5:02 बजे कार्रवाई की.
टीम का नेतृत्व निरीक्षक प्रवीण सान्याल कर रहे थे. गिरफ्तारी के बाद आरोपी लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया. लेकिन कार्रवाई के बाद मामला विवादों में घिर गया. लेखपाल संघ और आरोपी विपिन पटेल की पत्नी ने इंस्पेक्टर प्रवीण सान्याल पर लेखपाल को फंसाने का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि इंस्पेक्टर ने खुद ही रुपये रखवाकर कार्रवाई दिखाई.
पत्नी का आरोप है कि कार्यालय के भीतर विपिन पटेल के साथ मारपीट की गई और उन्हें घसीटते हुए जीप तक ले जाया गया. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लेखपाल कोतवाली पहुंच गए और अपने साथी विपिन पटेल को साजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. लेखपाल संघ ने एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई को पुलिसिया दमन बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
एंटी करप्शन प्रभावी प्रवीण सान्याल ने आरोपी विपिन पटेल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. प्रवीण सान्याल का कहना है कि घटना के संबंध कोतवाली पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है. वहीं लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो लेखपाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. फिलहाल रिश्वतखोरी की कार्रवाई और उसके बाद लगे गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है.
यह भी पढ़ें : प्रयागराज में ही मिलेगा दिल्ली-लखनऊ जैसा इलाज, आसपास के जिलों को भी मिलेगी राहत, चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली जमीन