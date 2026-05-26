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बरेली में 5 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, कोतवाली में हंगामा, पत्नी बोली- एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने फंसाया, मारपीट भी की

लेखपाल की गिरफ्तारी पर संगठन ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )