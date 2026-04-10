मिर्जापुर में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लेखपाल और उसका सहयोगी गिरफ्तार
जमीन मापने के एवज में लेखपाल सत्येंद्र बघेल ले रहा था 10 हजार रुपये की रिश्वत.
मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है. आरोपी जमीन मापने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन की टीम से की थी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है.
दरअसल, सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल और उसके सहयोगी को जमीन मापने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. एंटी करप्शन टीम के मंडल प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि शुक्रवार को देहात कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी कॉलोनी के पास स्थित जय बुक सेंटर में लेखपाल सत्येंद्र बघेल और उसके सहयोगी परमेश्वर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
बताया जा रहा है कि जिगना क्षेत्र के रहने वाले अजय यादव ने अपनी जमीन की मापी कराने के लिए सदर तहसील में आवेदन दिया था. जिसको मापने के लिए लेखपाल सत्येंद्र बघेल बार-बार 10 हजार रुपये की मांग कर रहा था. इस बात से परेशान पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने पीड़ित के बताए अनुसार दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.
एंटी करप्शन टीम के मंडल प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि एक लेखपाल और उसके सहयोगी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. मामले में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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