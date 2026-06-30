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45 करोड़ से संवरेगा महराजगंज का लेहड़ा देवी धाम, अर्धचंद्राकार होगा कॉरिडोर, जानिए क्या है महाराभारत काल से कनेक्शन

पार्किंग, प्रसाद कक्ष, विश्राम गृह, यज्ञशाला, फसाड लाइटिंग समेत श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

अर्धचंद्राकार होगा कॉरिडोर.
अर्धचंद्राकार होगा कॉरिडोर. (प्रतिकात्मक.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:12 PM IST

4 Min Read
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महराजगंज : ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ लेहड़ा देवी धाम का अब भव्य कायाकल्प होने जा रहा है. लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर परिसर को आधुनिक धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रस्तावित लेहड़ा देवी कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही महाभारत काल से जुड़ी इस पौराणिक धरोहर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को भी नए स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा.

प्रस्तावित योजना के तहत लेहड़ा देवी मंदिर परिसर को अर्धचंद्राकार कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. भव्य प्रवेश द्वार के साथ प्रसाद कक्ष, सुरक्षा एवं सीसीटीवी कंट्रोल रूम, श्रद्धालु विश्राम गृह, फर्स्ट एड सेंटर, जूता-चप्पल गृह तथा अन्य आवश्यक यूटिलिटी कक्ष बनाए जाएंगे. पूरे परिसर को नक्काशीदार पत्थरों से सजाया जाएगा, जबकि मंदिर की चारदीवारी पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और धार्मिक-आध्यात्मिक नक्काशी मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएगी.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक पार्किंग का निर्माण होगा तथा मंदिर के आसपास की दुकानों को व्यवस्थित कर सुव्यवस्थित धार्मिक बाजार विकसित किया जाएगा. सरोवर और घाटों का व्यापक सुंदरीकरण किया जाएगा. जलाशय की सफाई के लिए अत्याधुनिक नैनो बबल तकनीक का उपयोग होगा. नए घाट लाल बलुआ पत्थर से बनाए जाएंगे और पुराने घाटों का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा.

शाम के समय पूरा मंदिर परिसर आकर्षक लाइट एंड साउंड शो और फसाड लाइटिंग से जगमगाएगा. परियोजना में आधुनिक हवनकुंड एवं यज्ञशाला का निर्माण भी शामिल है. पारंपरिक कड़ाही प्रथा के लिए अलग समर्पित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु सुविधाजनक और व्यवस्थित ढंग से धार्मिक अनुष्ठान कर सकें. लेहड़ा देवी धाम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखता है.

महराजगंज मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर प्राचीन काल में आर्द्रवन नामक घने जंगल के बीच पवह नदी (वर्तमान में एक नाले) के तट पर स्थित था. इसका प्राचीन नाम अदरौना देवी स्थान बताया जाता है, जो समय के साथ लेहड़ा देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ. लोकमान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अधिकांश समय इसी आर्द्रवन में बिताया था.

अर्जुन ने यहां मां वनदेवी (मां भगवती दुर्गा) की कठोर तपस्या की थी. उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने अर्जुन को दिव्य शक्तियां प्रदान कीं और उनके निर्देश पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई. यही कारण है कि यह धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है. एक अन्य मान्यता के अनुसार, प्राचीन काल में पवह नदी पार कर रही एक युवती की रक्षा के लिए मां वनदेवी स्वयं प्रकट हुई थीं और उसकी रक्षा की थी.

मंदिर परिसर के समीप स्थित प्राचीन तपस्थली भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है, जहां कई संतों की समाधियां हैं. इनमें सिद्ध योगी बाबा वंशीधर का विशेष स्थान माना जाता है. लोकश्रुतियों में उनके चमत्कारों और जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख आज भी श्रद्धा के साथ किया जाता है.

जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, लेहड़ा देवी धाम का विकास जनपद की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन परियोजनाओं में शामिल है. लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाएगा. परियोजना के दौरान मंदिर की सांस्कृतिक एवं पारंपरिक पहचान को पूरी तरह संरक्षित रखा जाएगा. हमारा प्रयास है कि लेहड़ा देवी धाम पूर्वांचल के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान स्थापित करे. इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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