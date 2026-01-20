ETV Bharat / state

विधायिका को जनता के प्रति बनाया जाए और अधिक प्रभावशाली:ओम बिरला

भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दूसरे दिन तीन मुख्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन. (UP Government)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का दूसरा दिन मंगलवार को लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं में गुणवत्ता के उच्च मानक स्थापित करने पर जोर दिया. सम्मेलन के दूसरे दिन पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, विधायकों की क्षमता बढ़ाने से कार्यकुशलता में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही पर चर्चा हुई.

उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित किए जा रहे इन सत्रों में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे. राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने चर्चा का संचालन किया. बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की सराहना की. उन्होंने कहा कि महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा में देश की अन्य विधानसभाओं की अच्छी प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही विधायकों की शिक्षा और अनुभव का रचनात्मक उपयोग करने की उनकी पहल भी प्रशंसनीय है.

बिरला ने कहा कि सभी राज्य विधानसभाओं में उत्कृष्टता, नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए. इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. उन्होंने 2019 में देहरादून में हुए AIPOC सम्मेलन का जिक्र किया और बताया कि तब से विधायी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम जारी है.

एक समिति गठित की गई है, जो विधायी निकायों की प्रक्रियाओं को एक समान बनाने पर विचार कर रही है. राज्य सभा उपसभापति हरिवंश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि एआई विधान मंडलों की कार्यकुशलता बढ़ा सकती है, लेकिन इसे सही और विश्वसनीय तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है. उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई, ताकि ज्ञान और अनुभव का साझा उपयोग हो सके.सम्मेलन के अंतिम दिन समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे. यह सम्मेलन विधायी संस्थाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी व जन-केंद्रित बनाने पर केंद्रित है.

इसे भी पढ़ें- यूपी में दूसरी बार AIPOC का आयोजन, 105 साल पहले शुरू हुई परंपरा के क्या हैं मायने?

TAGGED:

OM BIRLA
INDIAN PRESIDING OFFICER CONFERENCE
उत्तर प्रदेश विधान भवन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
AIPOC IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.