विधायिका को जनता के प्रति बनाया जाए और अधिक प्रभावशाली:ओम बिरला

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन. ( UP Government )

लखनऊ: 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का दूसरा दिन मंगलवार को लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं में गुणवत्ता के उच्च मानक स्थापित करने पर जोर दिया. सम्मेलन के दूसरे दिन पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, विधायकों की क्षमता बढ़ाने से कार्यकुशलता में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही पर चर्चा हुई. उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित किए जा रहे इन सत्रों में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे. राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने चर्चा का संचालन किया. बिरला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की सराहना की. उन्होंने कहा कि महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा में देश की अन्य विधानसभाओं की अच्छी प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही विधायकों की शिक्षा और अनुभव का रचनात्मक उपयोग करने की उनकी पहल भी प्रशंसनीय है.