शीतकालीन सत्र: आखिरी दिन कई बार विधान परिषद की कार्यवाही में पड़ा खलल; जमकर हुआ हंगामा फिर वॉकआउट, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन
विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र का बुधवार देर शाम अनिश्चितकालीन के लिए सत्रावसान हो गया. विधान परिषद की कार्यवाही 19 दिसंबर को पहले दिन भी चली, जबकि विधानसभा की कार्यवाही पहले दिन शोक संदेश के साथ समाप्त हो गई थी. 24 दिसंबर को आखिरी दिन शाम छह बजे के बाद राष्ट्रगान के साथ विधान परिषद की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई.
आखिरी दिन विधान परिषद में जमकर हंगामा: अंतिम दिन विधान परिषद में खूब हंगामा हुआ. विपक्ष दलों के नेता हंगामा करते-करते सदन से वॉकआउट भी कर गए. कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. चार बार स्थगन का समय बढ़ाना पड़ा. 3:30 से लेकर 5:20 तक चार बार विधान परिषद की कार्यवाही टली. इसके बाद फिर से दोनों दालों के सदस्य कार्यवाही में हिस्सा लेने एकत्र हुए और फिर शाम छह बजे तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली.
विपक्षी दलों के नेताओं ने किया विरोध: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यवाही में बुधवार को खूब हंगामा हुआ. विरोधी दलों के सदस्यों की तरफ से सत्ता पक्ष से कई सवाल किए गए. सवालों के जवाब भी दिए गए, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध जताया. नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कई बार विरोध करते हुए कई बार पीठ पर भी आरोप लगा दिए. कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है. पीठ पर नेता विरोधी दल के आरोप लगाते ही विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह नाराज हो गए.
समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया: उन्होंने नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव को चेतावनी दी. जब नहीं माने तो सदन से बाहर जाने को कह दिया. इसके बाद विपक्षी सपा के सदस्य सदन से बाहर चले गए. विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया. बेल में आ गए और सदन से वॉक आउटकर दिया. इसके बाद नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनमें सच सुनने का साहस ही नहीं है. सपा ने नकल माफिया तैयार किए थे. सपा सांपनाथ का रूप धारण करके आरक्षण खा जाती है.
अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से बिहार हारे तब से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. सपा मुंह दिखाने लायक नहीं है. यह जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं. बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे. जब वे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे तो इसका पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया और फिर हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही से बाहर चले गए.
लाल बिहारी यादव ने किया विरोध: शाम को जब एक बार फिर विधान परिषद के कार्यवाही शुरू हुई तो अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 38 वें पॉइंट पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने जब सदन से पूछा क्या अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा कराई जाए? इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इसकी जरूरत नहीं कहा. इसके बाद विधान परिषद सभापति 39 वें पॉइंट पर बढ़ गए. इसके बाद नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव उठे और कहने लगे कि मैं पिछले पांच साल से विधान परिषद का सदस्य हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष से सामान्य चर्चा के लिए पूछा तक नहीं गया और सभापति आगे बढ़ गए. यह ठीक नहीं है.
विधान परिषद सभापति हुए नाराज: इस पर सभापति नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि पूरे सदन के सदस्यों ने एक साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा. सब ने अपनी सहमति दी तभी आगे बढ़ा गया है. आपने शायद सुना ही नहीं. सुनना चाहिए था. इसके बाद नेता सदन केशव प्रसाद प्रसाद मौर्य उठे. उन्होंने कहा कि आपके ही साथ बैठे सदस्यों ने जब कहा कि आगे बढ़ना चाहिए. चर्चा की जरूरत नहीं है. तभी सभापति आगे बढ़े. आप सुन नहीं रहे थे, तो क्या किया जाए.
अनुपूरक बजट लाने के औचित्य पर सवाल: इसके बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा नहीं कराई गई. नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब 95 सरकारी विभागों में अभी तक सरकार 50% या उससे ज्यादा धनराशि खर्च ही नहीं कर पाई और अब सिर्फ तीन माह बचे हैं, ऐसे में अनुपूरक बजट लाने की जरूरत ही क्या थी? उन्होंने अनुपूरक बजट का विरोध किया.
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित: इसके बाद वह अपनी सीट पर बैठ गए और फिर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की गई. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया. सभी सदस्यों ने सभापति को सदन की कार्यवाही बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बधाई दी.
बीजेपी एमएलसी ने उठाया गंभीर मुद्दा: नियम 111 के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संबंधी विषय को उठाते हुए कहा कि आयुष और स्वास्थ्य विभाग के बीच 900 चिकित्सकों का पदोन्नति प्रकरण अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर उलझा हुआ है. इन चिकित्सकों को न तो पदोन्नति मिल रही है और न ही प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल पा रहा है. वर्ष 1990 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एमबीबीएस चिकित्सकों की कमी को देखते हुए आयुष के बीएमएस चिकित्सकों को तैनाती दी गई थी.
पदोन्नति और एसीपी को लेकर विवाद: इन चिकित्सकों की तैनाती के तत्काल बाद पदोन्नति और एसीपी को लेकर विवाद शुरू हो गया. आयुष विभाग से चयन होने के कारण स्वास्थ्य विभाग इनको पदोन्नति अपने स्तर से देता नहीं, जबकि नियुक्ति से लेकर वेतन भुगतान तक सभी कार्य स्वास्थ्य विभाग करता आ रहा है. दो विभागों के बीच के गतिरोध के चलने से 900 से अधिक चिकित्सकों की प्रोन्नति पर संकट उत्पन्न है. स्थिति यह है कि ज्यादातर चिकित्सक जिस पद पर नियुक्ति पाते हैं उसी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं. पदोन्नति न मिलने से जहां चिकित्सक आर्थिक क्षति उठा रहे हैं, वहीं इसे लेकर चिकित्सकों में आक्रोश भी है.
विधायकों को मिलागा अस्पतालों के पीआरओ का नंबर: सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने यह शिकायत की कि विधायकों को अस्पतालों के पीआरओ के नंबर तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे जरूरत पड़ने पर किस अस्पताल में कैसे संपर्क किया जाए इसमें दिक्कत होती है.
उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि सभी अस्पतालों के पीआरओ के नंबर विधायकों को उपलब्ध करा दिए जाएं जिससे उन्हें आसानी हो. इसके बाद विधान परिषद सभापति ने नेता सदन से विधायकों की इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे जरूर सुनिश्चित करेंगे.
