शीतकालीन सत्र: आखिरी दिन कई बार विधान परिषद की कार्यवाही में पड़ा खलल; जमकर हुआ हंगामा फिर वॉकआउट, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन

शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र का बुधवार देर शाम अनिश्चितकालीन के लिए सत्रावसान हो गया. विधान परिषद की कार्यवाही 19 दिसंबर को पहले दिन भी चली, जबकि विधानसभा की कार्यवाही पहले दिन शोक संदेश के साथ समाप्त हो गई थी. 24 दिसंबर को आखिरी दिन शाम छह बजे के बाद राष्ट्रगान के साथ विधान परिषद की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. आखिरी दिन विधान परिषद में जमकर हंगामा: अंतिम दिन विधान परिषद में खूब हंगामा हुआ. विपक्ष दलों के नेता हंगामा करते-करते सदन से वॉकआउट भी कर गए. कई बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. चार बार स्थगन का समय बढ़ाना पड़ा. 3:30 से लेकर 5:20 तक चार बार विधान परिषद की कार्यवाही टली. इसके बाद फिर से दोनों दालों के सदस्य कार्यवाही में हिस्सा लेने एकत्र हुए और फिर शाम छह बजे तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली. विपक्षी दलों के नेताओं ने किया विरोध: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यवाही में बुधवार को खूब हंगामा हुआ. विरोधी दलों के सदस्यों की तरफ से सत्ता पक्ष से कई सवाल किए गए. सवालों के जवाब भी दिए गए, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध जताया. नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कई बार विरोध करते हुए कई बार पीठ पर भी आरोप लगा दिए. कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है. पीठ पर नेता विरोधी दल के आरोप लगाते ही विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह नाराज हो गए. विपक्ष ने अनुपूरक बजट का विरोध किया. (Photo Credit: ETV Bharat) समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया: उन्होंने नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव को चेतावनी दी. जब नहीं माने तो सदन से बाहर जाने को कह दिया. इसके बाद विपक्षी सपा के सदस्य सदन से बाहर चले गए. विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया. बेल में आ गए और सदन से वॉक आउटकर दिया. इसके बाद नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनमें सच सुनने का साहस ही नहीं है. सपा ने नकल माफिया तैयार किए थे. सपा सांपनाथ का रूप धारण करके आरक्षण खा जाती है. अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से बिहार हारे तब से अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. सपा मुंह दिखाने लायक नहीं है. यह जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं. बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे. जब वे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे तो इसका पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया और फिर हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही से बाहर चले गए. लाल बिहारी यादव ने किया विरोध: शाम को जब एक बार फिर विधान परिषद के कार्यवाही शुरू हुई तो अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 38 वें पॉइंट पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने जब सदन से पूछा क्या अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा कराई जाए? इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इसकी जरूरत नहीं कहा. इसके बाद विधान परिषद सभापति 39 वें पॉइंट पर बढ़ गए. इसके बाद नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव उठे और कहने लगे कि मैं पिछले पांच साल से विधान परिषद का सदस्य हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष से सामान्य चर्चा के लिए पूछा तक नहीं गया और सभापति आगे बढ़ गए. यह ठीक नहीं है.