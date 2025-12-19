ETV Bharat / state

विधान परिषद में गूंजा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का मुद्दा, एमएलसी बोले- अब फर्जी भर्तियां करने की दी गई जिम्मेदारी

पहले दिन समाजवादी पार्टी के सीटिंग विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित कर विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विधान परिषद सदस्यों ने सरकार के सामने कई सवाल रखे और उन पर चर्चा हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ. पहले दिन समाजवादी पार्टी के सीटिंग विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित कर विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन विधान परिषद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई और दोपहर बाद तक जारी रही. विधान परिषद में विधान परिषद सदस्यों ने सरकार के सामने कई सवाल रखे और उन पर चर्चा हुई.

प्रशांत कुमार की नियुक्ति को लेकर सवाल: सबसे ज्यादा मुद्दे शिक्षा विभाग को लेकर सदन के पटल पर रखे गए. इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में नोंकझोंक की नौबत आई और कई बार हंसी ठहाके भी लगे. सदन में विधान परिषद सदस्य डॉ. मानसिंह यादव ने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए. कहा कि जैसे फर्जी एनकाउंटर हुए थे वैसे ही अब फर्जी भर्तियां करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है.

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया: समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य मान सिंह यादव ने कंपोजिट विद्यालयों का मुद्दा उठाते हुए इन्हें अलग रखने की मांग की तो एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल एमएलसी लाल बिहारी यादव ने वित्तविहीन शिक्षकों के साथ ही संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मुद्दा उठाया.

केशव प्रसाद मौर्य ने दिए प्रश्नों के जवाब: विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नेता सदन और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों की तरफ से नियम 135 के अंतर्गत सूचना के तहत सवाल खड़ा किया गया कि जबसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा का स्तर सरकार की गलत नीतियों के कारण दिन प्रतिदिन गिरा है.

बीजेपी सरकार शिक्षा विरोधी: दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शिक्षित और पिछड़े समाज के लोगों की यह सरकार घोर विरोधी है. प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि इस समाज के बच्चे शिक्षित हों. सरकार खड्यंत्र करके इन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है. बेसिक शिक्षा के हजारों प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 50 से कम है उनको बंद करके उनके शिक्षकों और बच्चों को मर्ज करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है. यह गैर संवैधानिक है.

आठ लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर: 2020-2021 आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,40,000 प्राथमिक स्कूल थे, जबकि वर्ष 2015-16 में 1,62,645 प्राथमिक विद्यालय थे. 2015-16 के मुकाबले यह संख्या अब और कम हो गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार एक वर्ष में यूपी में आठ लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर हो गए हैं. स्कूल बंद होने से लाखों सहायक शिक्षकों, प्रधानाध्यपकों और शिक्षामित्रों की नियुक्ति प्रभावित होगी.

शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता जतायी: समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरणपाल कश्यप, शाह आलम, मुकुल यादव, शाहनवाज खान, डॉ. मानसिंह यादव और मोहम्मद जास्मीन अंसारी ने सदन की कार्यवाही रोककर शिक्षा के गिरते स्तर और सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों को लेकर लोक महत्व के प्रकरण पर अविलंब चर्चा कराए जाने की मांग की थी, जिसके बाद विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह ने इसकी अनुमति दी और सभी ने शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी.

विद्यालयों को तो कंपोजिट न करे सरकार: एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने कहा कि स्कूलों को मर्ज कर सरकार पदों को कम कर रही है. हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार शराब और देसी शराब को कंपोजिट कर बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. सरकार तस्करी को कंपोजिट कर दे, लेकिन कम से कम विद्यालयों को तो कंपोजिट न करे. इससे शिक्षा का स्तर और गिरेगा, साथ ही शिक्षकों की भी छंटनी हो जाएगी. सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा.

राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल: समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉ मानसिंह यादव ने सदन में कहा कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में कई काबिल शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन सरकार को राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के लिए एक सेवानिवृत आईपीएस ही मिला.

अब फर्जी भर्तियां भी होंगी: क्या उनसे काबिल प्रदेश में कोई शिक्षक या फिर वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं है जिसे शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती थी. इस पद पर किसी सम्मान प्राप्त शिक्षक को ही होना चाहिए था. अभी तक जो इस आयोग के अध्यक्ष थीं वह एक भी भर्ती नहीं कर पाईं, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया. अब यहां पर एक पूर्व आईपीएस जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है. जिस तरह उनके कार्यकाल में खूब फर्जी एनकाउंटर हुए अब खूब फर्जी भर्तियां भी होंगी.

विशेषाधिकार हनन का आरोप: विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 223 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी. कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के विधान मंडल के सदस्यों को शिष्टाचार के क्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव से दो अंक ऊपर रखा है.

प्रदेश के मुख्य सचिव ने शिष्टाचार के संबंध में प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को 5 जनवरी 2024 को एक पत्र जारी किया, जिसमें विधान परिषद सदस्य के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी जनपद की बैठक के कार्यक्रम में विधान परिषद के ऐसे सदस्य आमंत्रित किए जाएंगे जिनका नाम अनुलग्नक एक में संबद्ध जनपद के सामने लिखा हो.

लोकतंत्र की गरिमा समाप्त करने की कोशिश: ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह निश्चित रूप से लोकतंत्र की गरिमा को समाप्त करने की चेष्टा की गई है. शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के 17 जनपद तक सम्मिलित किए गए हैं, वहीं स्थानीय निकाय और विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र कई जनपदों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाया गया है.

नोडल जनपद की बैठक या कार्यक्रमों में विधान परिषद के सदस्यों को आमंत्रित किए जाने से क्षेत्र से संबंधित अन्य जनपदों के मतदाताओं के उपेक्षा करने का अधिकार किसी प्रशासनिक अधिकारी को निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है.

लोकतंत्र की हत्या का आरोप: ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह किसी तरह से संवैधानिक नहीं है. किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने मतदाताओं की समस्याओं को रखने के लिए बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल न होने देना लोकतंत्र की हत्या है. इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नोडल जिलों में सभी कार्यक्रमों की सूचना विधान परिषद सदस्यों को दी जाती है. जो भी शिलापट्ट लगता है उसमें नाम लिखा जाता है, साथ ही कोई भी होर्डिंग होती है तो उसे पर भी फोटो लगती है. एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के माध्यम से यह जानकारी हुई है, इस पर आगे विचार करेंगे.

शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा: विधान परिषद सदस्य व नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 115 के अंतर्गत प्रदेश के माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा में स्थानांतरण की सुविधा को लेकर सवाल किया. कहा कि सनातनी विचारधारा की सरकार के रहते हुए प्राच्य भाषा और देववाणी के ध्वजवाहक संस्कृत विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है. इन शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में ऑफलाइन और न ऑनलाइन ही कोई सुविधा दी गई है.

यूपी में शिक्षकों में आक्रोश है: इस सौतेले व्यवहार से शिक्षक व्यथित हैं. संस्कृत शिक्षकों के संबंध में ऑनलाइन को कौन कहे ऑफलाइन भी यह सुविधा इस वर्ष नहीं दी गई. संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों के एकल स्थानांतरण के संबंध में अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है. यह न होने के कारण सरकार के प्रति इन शिक्षकों में आक्रोश है. एकल स्थानांतरण के संबंध में सरकार आदेश निर्गत करे जिससे संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालयों में एकल स्थानांतरण हो सकें.

भारतीय शिक्षा आयोग का गठन करने की तैयारी: समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य व विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने यह भी मुद्दा उठाया कि यूपी बोर्ड को खत्म करने की साजिश हो रही है. भारतीय शिक्षा आयोग का गठन करने की तैयारी है. इससे संबंधित कई बैठकें अधिकारियों ने आठ जिलों में की हैं. इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सदन को अवगत कराया कि ऐसा कुछ भी नहीं है.

यूपी बोर्ड को खत्म करने की साजिश: यूपी बोर्ड को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता. यहां सदन में बैठे हुए ज्यादातर नेता यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं. सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है. हालांकि लाल बिहारी यादव ने दावा किया कि आठ बैठकें अब तक हो चुकी हैं. इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें साक्षी उपलब्ध करा दें, तो लाल बिहारी यादव ने कहा कि हम क्यों साक्ष्य उपलब्ध कराएं सरकार की जिम्मेदारी है, इसकी जांच कराए.

